Je to Hamova nova ljubezen?

Slovenski glasbenik Matevž Šalehar - Hamo naj bi po poročanju Slovenskih novic po lanskem razhodu spet našel srečo v ljubezni. To naj bi našel v objemu lepe dolgoletne novinarke RTV.

Po lanskoletnem razhodu Matevža Šaleharja - Hama in voditeljice Tare Zupančič naj bi glasbenik našel novo ljubezen. Frontmanu skupine Hamo & Tribute 2 Love naj bi srce po poročanju Slovenskih novic ogrela novinarka RTV Slovenija Petra Marc.

Oba sta se za omenjeni portal tudi odzvala na govorice o njuni domnevni ljubezenski zvezi, noben od njiju pa svojega zasebnega življenja ne želi deliti z javnostjo.

"Zasebnega življenja z javnostjo ne delim, želela bi, da tako tudi ostane. Hamo je vrhunski slovenski pevec, bila sem na številnih koncertih skupine Hamo & Tribute 2 Love in zato vse člane skupine poznam," je za Slovenske novice povedala dolgoletna novinarka RTV Slovenija Petra Marc, ki pokriva zunanjepolitične in obrambne teme za informativni program TV Slovenija.

Petra Marc je novinarka RTV Slovenija, ki pokriva zunanjepolitične in obrambne teme za informativni program TV Slovenija in na javni televiziji dela že več kot deset let. Foto: Adrian Pregelj

Tudi Hamo je bil z besedami o novi ljubezni skop, za omenjeni portal je povedal le, da je vajen marsičesa, kar se o njem piše v medijih, in v tem ne vidi koristi, zato vso svojo energijo in misli usmerja v glasbo.

Hamo s svojo skupino na odru Križank

Že danes bo namreč s svojo skupino Hamo & Tribute 2 Love z novostmi nastopil na odru Križank, kjer bodo nastopili v okviru Ljubljana Festivala. Na koncertu bodo predstavili tudi skladbe s prihajajočega albuma Ej ĐPT dej mi povej, nekatere bo mogoče slišati v izvedbi z Big Bandom RTV Slovenija. Vir navdiha za ustvarjanje ostaja ljubezen, je za STA povedal frontman skupine Matevž Šalehar - Hamo.

Izčrpen vir navdiha ostaja ljubezen, najsi bo lepa ali ne, z leti pa se zasedba žanrsko vedno manj omejuje. "Odkrili smo čisto svoj ljubezenski žanr in smo v tem mehurčku zaenkrat zadovoljni. Ko bomo preveč zadovoljni, bo pa verjetno čas za korenite spremembe," je povedal Hamo. Glasbeno izražanje želijo razširiti tudi na temo razmerja do planeta in ekologije. Album Ej ĐPT dej mi povej bo njihov šesti po vrsti.

