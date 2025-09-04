Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Četrtek,
4. 9. 2025,
13.17

Četrtek, 4. 9. 2025, 13.17

1 ura, 13 minut

Direktorica TV Slovenija: Očitno ne bomo šli na Evrovizijo

Avtor:
N. V.

Ksenija Horvat | Ksenija Horvat, direktorica TV Slovenija | Foto Mediaspeed

Ksenija Horvat, direktorica TV Slovenija

Foto: Mediaspeed

Udeležba Slovenije na izboru evrovizijske popevke prihodnje leto je uradno še vedno pod vprašajem, a besede Ksenije Horvat kažejo na to, da na Dunaju svojega predstavnika ne bomo imeli.

Direktorica Televizije Slovenija Ksenija Horvat je na avgustovski redni seji sveta RTV dala jasen signal, da se Slovenija ne bo udeležila glasbenega tekmovanja Evrovizija prihodnje leto na Dunaju.

Kot je povedala, v razvedrilnem programu to jesen ne bodo pripravljali novega šova, ki naj bi služil kot izbor naslednjega evrovizijskega predstavnika Slovenije. "V vmesnem času se je zgodilo veliko stvari, bilo je kar nekaj naših pozivov Evropski radiodifuzni zvezi (EBU), da se z nami, manjšimi televizijami, več pogovarja o tem, kakšna pravila ima za sodelovanje na evrovizijski popevki," je Horvat dejala in s tem ciljala predvsem na javno pismo, ki ga je maja letos naslovila na EBU in v njem izrazila "resne in vse večje pomisleke glede nadaljnjega sodelovanja Izraela na dogodkih EBU, zlasti na izboru za Pesem Evrovizije".

Ksenija Horvat, TV Slovenija
Trendi Se bo Slovenija zaradi Izraela odpovedala Evroviziji? Na mizi je tudi ta možnost.

Kot je dejala na seji sveta RTV, je bilo pismo preslišano, zaradi česar meni, "da na izbor evrovizijske popevke ne bomo mogli iti". Dodala je, da bo to za RTV predstavljalo tudi določen prihranek, "glavno pa je to, da očitno ne bomo šli na evrovizijsko popevko".

Sodelovanje do zdaj potrdilo 24 držav, lani jih je nastopalo 37

Do zdaj je sodelovanje na Evroviziji 2026 potrdilo 24 držav, EBU pa je ravno ta teden podaljšala rok za prijavo. Sprva je veljalo, da se morajo zainteresirane nacionalne radiotelevizije prijaviti do 15. septembra, zdaj je rok podaljšan do sredine decembra. Odločitev je nedvomno povezana s skupščino EBU, ki je predvidena v začetku decembra in na kateri bo dokončno odločeno, ali bo na Evroviziji prihodnje leto nastopal tudi Izrael.

