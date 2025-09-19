Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Petek,
19. 9. 2025,
7.13

Osveženo pred

5 minut

Kako izbrati krožnike, da bodo vaše jedi videti kot v restavraciji?

Italijanska večerja

Foto: Shutterstock

Jedi lahko popestrimo že s samo postrežbo in krožniki imajo pri tem pomembno vlogo. Vaše kosilo ali večerja bo tako v trenutku videti na višji ravni. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kakšni krožniki bodo brez dvoma popestrili vaš obrok.

Minimalistični krožniki

Če prisegate na brezčasno eleganco, bodo minimalistični krožniki prava izbira. Enobarvni, najpogosteje v beli, bež, sivi ali črni barvi, se lepo ujemajo z vsako jedjo in jo pustijo zasijati v ospredju. Primerni so tako za vsakodnevno uporabo kot tudi za posebne priložnosti.

Krožniki z motivom cvetja

Cvetlični motivi pričarajo občutek svežine in udobja. So odlična izbira za pomladne in poletne obroke, saj v prostor vnesejo lahkotnost in igrivost. Posebej lepo se podajo k lahkim solatam, sadnim krožnikom in sladicam.

Krožniki z vzorci

Vzorci, kot so črte, pike ali geometrijske oblike, vnesejo dinamiko in sodoben pridih v vsak jedilni kotiček. Taki krožniki so odlični, če želite ustvariti kontrast s preprostimi jedmi ali dodati malce drznosti pri pogrinjku.

Drugi motivi

Ljubitelji posebnosti lahko posežejo po krožnikih z nenavadnimi motivi, od abstraktnih potiskov do ročno poslikanih detajlov. Ti krožniki so lahko osrednji dekorativni element na mizi in pogosto delujejo kot umetniško delo.

