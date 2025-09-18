Kako s preprostimi triki doma pričarati popolno jesensko vzdušje?

V jesenskih mesecih je toplina še posebej zaželena. Dom zadiši po jesenskih slaščicah, sveče pa ga prepojijo z vonjem cimeta, vanilje ali muškatnega oreščka. To je čas, ko so lahko vaši popoldnevi čarobni tudi v objemu lastnega doma. Z nekaj preprostimi triki boste v svoje prostore vnesli še več jesenskega vzdušja. Razkrivamo jih v nadaljevanju tega članka.

Jesensko obarvana kulinarika

Nič ne pričara jeseni bolj kot vonj domačih jedi. V kuhinji lahko uporabite sezonske sestavine, kot so buče, jabolka, hruške ali kostanj. Bučna juha ali domača jabolčna pita bosta ustvarili občutek topline, ob tem pa bo prostor napolnjen s prijetnimi vonjavami, ki sežejo dlje kot zgolj do kuhinje.

Foto: Shutterstock

Jesenske barve v notranji dekoraciji

Barve jeseni, kot so zlata, oranžna, bordo rdeča in rjava, se zlahka vključijo v prostor. Zadostujejo že manjši poudarki, kot so okrasne blazine, prt, preproga ali venček na vratih. Tudi naravni materiali, kot so les, volna in suho cvetje, bodo poskrbeli za jesenski pridih.

Foto: Shutterstock

Sveče za čarobno vzdušje

Toplina sveč ima vedno poseben učinek. Namesto močne osvetlitve prižgite več manjših sveč in prostor bo dobil prijeten in intimen pridih. Vonj sveč z začimbami in vaniljo pa bo v trenutku ustvaril občutek udobja in miru.

Foto: Shutterstock

Skodelica za čaj ali kavo z vašim najljubšim motivom

Na užitek ob pitju kave ali čaja ne vpliva le okus, temveč tudi skodelica, iz katere pijemo. Če izberete takšno s posebnim jesenskim motivom ali takšno, ki ima za vas čustveno vrednost, lahko trenutek postane še prijetnejši. Tako vas bo vsakič, ko jo vzamete v roke, objel občutek topline in sproščenosti.

Foto: Shutterstock

Puhasta odeja za hladne dni

Jeseni si redko predstavljamo sprostitev brez mehke odeje. Ko se zavijete vanjo, dobite občutek varnosti in topline. Dodajte še skodelico čaja in knjigo ter si ustvarite kotiček, kamor se lahko vedno zatečete.

Zara Home Foto: Zara Home

Pripravite si seznam najljubših filmov in serij

Jesenski večeri so kot nalašč za filmske maratone. Naredite si seznam filmov in serij, ki vas sproščajo ali navdihujejo. Tako boste vedno imeli nekaj na zalogi za tiste večere, ko želite le uživati v miru svojega doma.

Foto: Shutterstock

Glasba

Včasih pozabimo, kako močno glasba vpliva na vzdušje v prostoru. Jazz z mehkim, umirjenim ritmom je popolna spremljava jesenskim večerom. V kombinaciji s svečami in toplo odejo bo ustvaril zares posebno vzdušje, ki se ga ne boste naveličali.

Foto: Shutterstock

Oblačila poskrbijo za še večje udobje v lastnem domu

Jeseni lahko posežete po toplih puloverjih, mehkih nogavicah ali domačih pleteninah. Oblačila naj bodo udobna, a še vedno estetska, saj občutek urejenosti dodatno vpliva na razpoloženje.

Zara Home Foto: Zara Home

