Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Četrtek,
18. 9. 2025,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 57 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
jesensko vzdušje notranje oblikovanje barve jesen dom

Četrtek, 18. 9. 2025, 4.00

6 ur, 57 minut

Kako s preprostimi triki doma pričarati popolno jesensko vzdušje?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
pohištvo, jedilna miza | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

V jesenskih mesecih je toplina še posebej zaželena. Dom zadiši po jesenskih slaščicah, sveče pa ga prepojijo z vonjem cimeta, vanilje ali muškatnega oreščka. To je čas, ko so lahko vaši popoldnevi čarobni tudi v objemu lastnega doma. Z nekaj preprostimi triki boste v svoje prostore vnesli še več jesenskega vzdušja. Razkrivamo jih v nadaljevanju tega članka.

Jesensko obarvana kulinarika 

Nič ne pričara jeseni bolj kot vonj domačih jedi. V kuhinji lahko uporabite sezonske sestavine, kot so buče, jabolka, hruške ali kostanj. Bučna juha ali domača jabolčna pita bosta ustvarili občutek topline, ob tem pa bo prostor napolnjen s prijetnimi vonjavami, ki sežejo dlje kot zgolj do kuhinje. 

Bučna juha | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Jesenske barve v notranji dekoraciji 

Barve jeseni, kot so zlata, oranžna, bordo rdeča in rjava, se zlahka vključijo v prostor. Zadostujejo že manjši poudarki, kot so okrasne blazine, prt, preproga ali venček na vratih. Tudi naravni materiali, kot so les, volna in suho cvetje, bodo poskrbeli za jesenski pridih. 

pohištvo, jedilna miza | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Sveče za čarobno vzdušje 

Toplina sveč ima vedno poseben učinek. Namesto močne osvetlitve prižgite več manjših sveč in prostor bo dobil prijeten in intimen pridih. Vonj sveč z začimbami in vaniljo pa bo v trenutku ustvaril občutek udobja in miru. 

sveča | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Skodelica za čaj ali kavo z vašim najljubšim motivom 

Na užitek ob pitju kave ali čaja ne vpliva le okus, temveč tudi skodelica, iz katere pijemo. Če izberete takšno s posebnim jesenskim motivom ali takšno, ki ima za vas čustveno vrednost, lahko trenutek postane še prijetnejši. Tako vas bo vsakič, ko jo vzamete v roke, objel občutek topline in sproščenosti. 

pohištvo, jedilna miza | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Puhasta odeja za hladne dni 

Jeseni si redko predstavljamo sprostitev brez mehke odeje. Ko se zavijete vanjo, dobite občutek varnosti in topline. Dodajte še skodelico čaja in knjigo ter si ustvarite kotiček, kamor se lahko vedno zatečete. 

Zara Home | Foto: Zara Home Zara Home Foto: Zara Home

Pripravite si seznam najljubših filmov in serij 

Jesenski večeri so kot nalašč za filmske maratone. Naredite si seznam filmov in serij, ki vas sproščajo ali navdihujejo. Tako boste vedno imeli nekaj na zalogi za tiste večere, ko želite le uživati v miru svojega doma. 

dom | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Glasba 

Včasih pozabimo, kako močno glasba vpliva na vzdušje v prostoru. Jazz z mehkim, umirjenim ritmom je popolna spremljava jesenskim večerom. V kombinaciji s svečami in toplo odejo bo ustvaril zares posebno vzdušje, ki se ga ne boste naveličali. 

dom | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Oblačila poskrbijo za še večje udobje v lastnem domu 

Jeseni lahko posežete po toplih puloverjih, mehkih nogavicah ali domačih pleteninah. Oblačila naj bodo udobna, a še vedno estetska, saj občutek urejenosti dodatno vpliva na razpoloženje.  

Zara Home | Foto: Zara Home Zara Home Foto: Zara Home

Preberite še:

Pohištvo
Trendi Trendi pohištva v letu 2025: to so najbolj zaželeni vzorci, barve in teksture
pohištvo, jedilna miza
Trendi Vprašanja, ki si jih morate zastaviti pred nakupom jedilne mize
slana bučna rulada
Trendi To je najboljši bučni recept letošnjega leta
jesensko vzdušje notranje oblikovanje barve jesen dom
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.