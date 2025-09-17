Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Taja Kaja Cekuta

Sreda, 17. 9. 2025, 19.25

23 minut

Kako speči jajca brez olja? Družabna omrežja je osupnil nepričakovan trik.

Taja Kaja Cekuta

jajca | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Se sprašujete, ali je mogoče speči jajca na ponvi brez kapljice maščobe? Na družbenih omrežjih je zaokrožil viralen trik, ki ga je videlo kar 25 milijonov ljudi. Namesto da bi uporabili olje, maslo ali kokosovo maščobo, so mnogi začeli uporabljati to nepričakovano živilo.

@jana.dvll that was so smooooth WHAAT? #cucumber #eggs #lifehack #breakfasthack #cookinghack ♬ Love - The Something Specials & Taylor Olin

Kumara kot nadomestek za olje 

Postopek je povsem preprost! Najprej kumaro prerežete na pol, nato z njeno svežo, sočno notranjostjo podrgnete po vroči ponvi. Sok iz kumare na površini ustvari tanko zaščitno plast, ki prepreči, da bi se jajce prijelo. Tako se jajce lepo speče, se ne zažge in, kar je najpomembnejše, jed je popolnoma brez dodatnih kalorij. 

@tastyiri_en 🥒 CUCUMBER INSTEAD OF OIL? 😲🔥 This kitchen trick is incredible! Just rub a cucumber on the pan before cooking your egg, and it won’t stick. Who else is trying this today? 😏 #cookingtrick #healthyhacks #kitchensecrets #egglove ♬ original sound - tastyiri_en

Zakaj ta trik deluje? 

Kumara vsebuje veliko vode in naravnih sokov, ki pri stiku z vročo površino ustvarijo tanko zaščito. Tako lahko ponev pripravite za kuhanje brez olja, hkrati pa jedi dodate rahel pridih svežine. 

