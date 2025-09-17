Kako speči jajca brez olja? Družabna omrežja je osupnil nepričakovan trik.

Se sprašujete, ali je mogoče speči jajca na ponvi brez kapljice maščobe? Na družbenih omrežjih je zaokrožil viralen trik, ki ga je videlo kar 25 milijonov ljudi. Namesto da bi uporabili olje, maslo ali kokosovo maščobo, so mnogi začeli uporabljati to nepričakovano živilo.

Kumara kot nadomestek za olje

Postopek je povsem preprost! Najprej kumaro prerežete na pol, nato z njeno svežo, sočno notranjostjo podrgnete po vroči ponvi. Sok iz kumare na površini ustvari tanko zaščitno plast, ki prepreči, da bi se jajce prijelo. Tako se jajce lepo speče, se ne zažge in, kar je najpomembnejše, jed je popolnoma brez dodatnih kalorij.

Zakaj ta trik deluje?

Kumara vsebuje veliko vode in naravnih sokov, ki pri stiku z vročo površino ustvarijo tanko zaščito. Tako lahko ponev pripravite za kuhanje brez olja, hkrati pa jedi dodate rahel pridih svežine.

