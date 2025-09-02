Jeseni še posebej izstopajo jedi na žlico, ki so okusne, aromatične in bogate. Ena takšnih je zdrava različica karija s čičeriko, ki vas bo pogrel in nasitil. Gre za preprost recept, ki ga lahko pripravite v večji količini in ga shranite tudi za naslednje dni. Tako boste vedno imeli pri roki zdravo in uravnoteženo kosilo, primerno tako za službo kot za doma.

Sestavine:

1 čebula,

2 stroka česna,

2 rdeči papriki,

1 zelena paprika,

pest špinače,

350 gramov čičerike iz pločevinke,

4 žlice kokosovega mleka iz pločevinke,

150 gramov paradižnikove mezge,

2 žlički kari začimbe,

kajenski poper,

sladka paprika v prahu,

sol.

Postopek priprave:

Čebulo in česen olupite ter drobno sesekljajte. Paprike narežite na trakove ali kocke.

V večji ponvi ali loncu segrejte malo vode in na zmernem ognju popražite čebulo, da postekleni. Dodajte česen in pražite še minuto, da zadiši.

V ponev dodajte narezane paprike ter jih pražite sedem minut, da se nekoliko zmehčajo.

Primešajte kari začimbo, sladko papriko v prahu in ščepec kajenskega popra. Začimbe na kratko popražite, da razvijejo aromo.

Dodajte paradižnikovo mezgo in dobro premešajte.

Vmešajte še čičeriko (predhodno sperite in odcedite iz pločevinke) ter zalijte s kokosovim mlekom.

Vse skupaj kuhajte približno 15 minut na nizkem ognju, da se okusi povežejo.

Primešajte še špinačo in kari je pripravljen.

Po potrebi dosolite in po okusu dodajte še malo začimb.

