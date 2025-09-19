Evakuacija osnovne šole v Kanalu: pouk danes odpade

Na gradbišču pri Osnovni šoli Kanal so danes zjutraj našli letalsko bombo iz prve svetovne vojne, zaradi česar so morali evakuirati učence in otroke iz tamkajšnjega vrtca, poroča portal N1. Bombo so že uspešno odstranili.

Kot še piše omenjeni portal, so otroke iz šole in vrtca nemudoma evakuirali na igrišče in kmalu po osmi uri bombo uspešno odstranili. Na kraj so prišle pristojne službe, med njimi tudi državna enota Civilne zaščite za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, ki je območje zavarovala.

Po podatkih policije gre za starejšo letalsko bombo iz prve svetovne vojne, kalibra 240 milimetrov. Po prvih ocenah naj bi bilo v 80 centimetrov visoki bombi med 60 in 80 kilogramov eksploziva.

Portal poroča tudi, da pouka danes na kanalski osnovni šoli ne bo.