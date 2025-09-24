Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sreda,
24. 9. 2025,
10.39

Osveženo pred

21 minut

jesen trendi stajling modna obutev čevlji obutev

Sreda, 24. 9. 2025, 10.39

21 minut

Tri barve čevljev, ki bodo jeseni zavladale – jih že imate v garderobi?

Mass | Foto Mass

Foto: Mass

To jesen v ospredje stopajo rjava, bordo in bež, odtenki čevljev, ki bodo zaznamovali modne kombinacije za hladnejše dni.

Mass | Foto: Mass Foto: Mass

Obutev v rjavih, bordo in bež odtenkih bo letos tista pika na i, ki bo jesenske kombinacije naredila bolj sofisticirane in v središču pozornosti. Rjava je osnova stajlinga, bordo prinaša eleganten poudarek, bež pa doda kanček luksuznega minimalizma. To so barve, ki se popolnoma ujemajo z glavnimi trendi sezone, ki zajemajo vse od retro športnih superg do t. i. minimalizma tihega luksuza. Ko jih združimo z živalskimi vzorci in robustnejšimi modeli, dobimo kombinacije, ki bodo jeseni nedvomno požele največ pozornosti. Na mass.si in v trgovinah Mass vas že čaka pestra ponudba čevljev v najbolj trendovskih odtenkih.

Rjavi čevlji, nova definicija klasike

Rjava barva čevljev letos ni le spremljevalka jesenske garderobe, ampak izstopajoč trendovski kos tako v ženskih kot moških garderobah. Od bogatih kavnih tonov do čokoladnih in karamelnih odtenkov, prav vsak odtenek rjave bo v središču modnih kombinacij. Na mass.si boste našli robustne moške rjave gležnjarje z debelimi podplati, ki sledijo chunky trendu ter se odlično podajo k džinsu in pleteninam. Za vse, ki prisegate na klasiko, so tu ženski rjavi škornji v čokoladnih tonih, ki se čudovito zlijejo z dolgimi plašči in elegantnimi oblekami. Še posebej navduši model, ki je okrašen z bleščicami. Rjava pa je stopila tudi v svet superg. Casual modeli obutve v toplih tonih so letos nepogrešljivi, saj ustvarijo popolno osnovo za vsak stajling.

Fotogalerija
1
 / 5

Minimalizem z luksuznim pridihom

Bež odtenki so že dolgo osnova garderobe, a letos prihajajo v še bolj luksuzni izvedbi. Topli, kremasti toni ustvarijo preprost, a hkrati izčiščen videz, ki deluje modno in sodobno. Na mass.si boste našli bež mokasine, ki so kot nalašč za kombinacije z džinsom, pletenimi puloverji ali klasičnim trenčem. Bež odlično deluje tudi pri škornjih in gležnjarjih, kjer ustvari moden kontrast ob temnih oblačilih. Tudi superge v nevtralnih tonih ostajajo priljubljena izbira, saj so preproste za kombiniranje, a hkrati dovolj izstopajoče, da popestrijo celoten videz.

Fotogalerija
1
 / 5

Sofisticirana eleganca v bordo barvi

Če obstaja barva, ki lahko v hipu povzdigne videz, je to bordo. Globoka vinsko rdeča barva je sinonim za eleganco, zato ne preseneča, da bo letos med najbolj iskanimi.

Na mass.si boste našli bordo čevlje, ki poosebljajo glamur. Popolni so za večerne priložnosti, a prav tako zanimivi v kombinaciji s kavbojkami in belo srajco. Bordo mokasini združujejo praktičnost in prefinjen slog, retro superge z bordo poudarki pa dokazujejo, da je športni šik lahko hkrati udoben in trendovski. Bordo je barva, ki doda piko na i vsakemu videzu.

Mass | Foto: Mass Foto: Mass

Kako nositi barve sezone?

Najlepše pri rjavi, bordo in bež barvi je, da se odlično dopolnjujejo. Rjava in bež skupaj ustvarita nevtralno, umirjeno kombinacijo, ki je popolna za vsak dan. Z izbiro bordo čevljev ali torbice pa vsemu skupaj dodate še pridih drznosti. Primer popolnega jesenskega videza? Bež mokasini, rjav plašč in bordo torbica – preprost videz, ki deluje izjemno modno. Te barve pa lahko kombinirate tudi z drugimi trendi, kot so živalski potiski, recimo superge z leopardjim detajlom, ki so eden najbolj vročih kosov sezone.

Fotogalerija
1
 / 2
jesen trendi stajling modna obutev čevlji obutev
