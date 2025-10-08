Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Sreda,
8. 10. 2025,
10.05

Osveženo pred

57 minut

Sreda, 8. 10. 2025, 10.05

57 minut

Evroliga, 3. krog

Čančar proti podprvakom, Prepelič v Pireju

Vlatko Čančar Olimpia Milano | Vlatko Čančar bo z milansko Olimpio pričakal Monaco. | Foto Guliverimage

Vlatko Čančar bo z milansko Olimpio pričakal Monaco.

Foto: Guliverimage

V tretjem krogu košarkarske evrolige bo Baskonia Stefana Joksimovića v četrtek gostila Panathinaikos. Milanska Olimpia Vlatka Čančarja in brez poškodovanega Josha Neba se bo pomerila z aktualnim podprvakom Monacom.

Dubaj s Klemnom Prepeličem bo v petek na delu pri Olympiacosu.

V končnico se bo neposredno uvrstilo prvih šest ekip, možnosti bodo imele v dodatnem razigravanju še naslednje štiri, prvak pa bo znan v Atenah.

Evroliga, 3. krog:

Sreda, 8. oktober

Četrtek, 9. oktober

Petek, 10. oktober

Lestvica: 

