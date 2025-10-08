Sreda, 8. 10. 2025, 10.05
57 minut
Evroliga, 3. krog
Čančar proti podprvakom, Prepelič v Pireju
V tretjem krogu košarkarske evrolige bo Baskonia Stefana Joksimovića v četrtek gostila Panathinaikos. Milanska Olimpia Vlatka Čančarja in brez poškodovanega Josha Neba se bo pomerila z aktualnim podprvakom Monacom.
Dubaj s Klemnom Prepeličem bo v petek na delu pri Olympiacosu.
V končnico se bo neposredno uvrstilo prvih šest ekip, možnosti bodo imele v dodatnem razigravanju še naslednje štiri, prvak pa bo znan v Atenah.
Evroliga, 3. krog:
Sreda, 8. oktober
Četrtek, 9. oktober
Petek, 10. oktober