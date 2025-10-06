Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

6. 10. 2025
inovacije podjetništvo svetovanje Javna agencija SPIRIT Slovenija SPOT Spirit Slovenija

Sistem SPOT, celovita podpora na vaši podjetniški poti

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.

SPOT_kampanja 1_1200 | Foto: SPIRIT Slovenija Foto: SPIRIT Slovenija

Slovenska poslovna točka (sistem SPOT) s celovito in brezplačno ponudbo podpornih storitev države deluje na štirih ravneh in pri tem učinkovito združuje institucije, ki nudijo pomoč, informiranje in svetovanje podjetjem ter drugim poslovnim subjektom.

Portal SPOT letos obeležuje 20. obletnico delovanja ter ostaja osrednji vir informacij in elektronskih storitev za poenostavljeno poslovanje slovenskih podjetnikov. V tem času je postal celovito orodje domačega poslovnega okolja, saj spodbuja razvoj podjetništva, omogoča lažji začetek poslovanja, zagotavlja preglednost postopkov in bistveno prispeva k digitalni preobrazbi vseh vključenih deležnikov.

Foto: MDP

Portal SPOT – Slovenska poslovna točka je postal nepogrešljivo orodje v vsakdanjem poslovanju. V dveh desetletjih so se številni postopki popolnoma digitalizirali ter znatno prihranili čas in preusmerili prioritete podjetnikov.

SPOT Registracijo, drugo raven sistema, predstavlja vseslovenska mreža več kot sto fizičnih registracijskih točk za brezplačno podporo poslovnim subjektom. Uporabniki lahko na točkah ob pomoči referenta opravljajo vse postopke v okviru portala SPOT, pri čemer brezplačno prejmejo usmeritve pri registraciji podjetja, izbrisu, statusnih spremembah in drugih z državo povezanih postopkih.

Tretjo raven sistema SPOT predstavlja 12 regijskih točk SPOT Svetovanje, na katerih Javna agencija SPIRIT Slovenija s svojimi podjetniškimi svetovalci in mentorji nudi širok obseg brezplačnih podpornih storitev in strokovno pomoč na različnih področjih oziroma v vseh fazah razvoja podjetništva. Uporabnik tako na eni točki ob drugih predhodno navedenih storitvah pridobi tudi ključne podjetniške informacije in podporno okolje za svoj posel.

Zemljevid_1200 | Foto: SPIRIT Slovenija Foto: SPIRIT Slovenija

Četrta raven sistema SPOT je nacionalna slovenska poslovna točka SPOT Global +, ki pod okriljem Javne agencije SPIRIT Slovenija, zagotavlja najnaprednejše storitve za domače izvoznike in tuje investitorje. Z raznolikimi in brezplačnimi storitvami prispeva k povečani učinkovitosti podpornega okolja, spodbuja vzpostavitev in delovanje podjetij ter povečuje mednarodno konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetij.

Po prepričanju Evropske komisije "SPOT Global + pod okriljem SPIRIT Slovenija uspešno izkorišča evropska sredstva za podporo malim in srednje velikim podjetjem pri vstopu na tuje trge. Sistem nudi brezplačne storitve, svetovanje in povezave z mednarodnimi partnerji – kar podjetjem omogoča večjo konkurenčnost na evropskem trgu."

Logotipi samostojna pozicija | Foto:

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Naročnik oglasnega sporočila je SPIRIT Slovenija, javna agencija.

inovacije podjetništvo svetovanje Javna agencija SPIRIT Slovenija SPOT Spirit Slovenija
