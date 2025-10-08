Cedevita Olimpija na prvem gostovanju

Obe ekipi sta v prvem krogu rednega dela sezone zabeležili zmagi. Cedevita Olimpija je v Stožicah z rezultatom 76:69 premagala špansko Manreso, Hapoel pa je na gostovanju v Hamburgu slavil zmago z rezultatom 100:85. Moštvi sta se do zdaj v evropskem pokalu pomerili šestkrat, od tega je pet zmag pripadlo Hapoelu, ena, prav zadnja iz minule sezone, pa košarkarjem Cedevite Olimpije. V sezoni 2024/25 sta se ekipi namreč pomerili v rednem delu sezone. Konec lanskega oktobra je bil Hapoel v Stožicah boljši z rezultatom 94:83, januarja letos pa je semafor v bolgarskem mestu Samokov kazal 74:70 za Zmaje.

"Tekma s Hapoelom bo za nas pomemben preizkus, saj bomo videli, kako lahko nastopimo na zahtevnem gostovanju v EuroCupu. V vsakem tekmovanju imajo zmage na takšnih gostovanjih veliko težo, poleg tistih, ki jih moramo doseči na domačem parketu. Ekipa se še vedno uigrava in spoznava, zato bo ta tekma odlična priložnost, da nadaljujemo z našim procesom rasti in napredka," je pred obračunom s Hapoelom povedal Thomas Kennedy, ki je bil na prvi tekmi sezone z Manreso najbolj učinkovit igralec Zmajev na stoženskem parketu.

