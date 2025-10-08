Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Sreda,
8. 10. 2025,
14.00

Osveženo pred

5 ur, 44 minut

Hapoel Jerusalem Evropski Pokal Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija Eurocup Eurocup

Sreda, 8. 10. 2025, 14.00

5 ur, 44 minut

EuroCup, drugi krog

Cedevita Olimpija na prvem gostovanju

Avtor:
Š. L.

Cedevita Olimpija - Mega | Cedevito Olimpijo čaka gostovanje v Beogradu, kjer svoje domače tekme igra Hapoel iz Jeruzalema. | Foto Filip Barbalić

Cedevito Olimpijo čaka gostovanje v Beogradu, kjer svoje domače tekme igra Hapoel iz Jeruzalema.

Foto: Filip Barbalić

Košarkarji Cedevite Olimpije bodo ob 20.00 v beograjski Hali sportova Ranko Žeravica odigrali obračun drugega kroga rednega dela EuroCupa proti Hapoelu iz Jeruzalema.

Cedevita Olimpija : Manresa, Zvezdan Mitrović
Sportal Slovenski prvaki brez dveh pomembnih členov

Obe ekipi sta v prvem krogu rednega dela sezone zabeležili zmagi. Cedevita Olimpija je v Stožicah z rezultatom 76:69 premagala špansko Manreso, Hapoel pa je na gostovanju v Hamburgu slavil zmago z rezultatom 100:85. Moštvi sta se do zdaj v evropskem pokalu pomerili šestkrat, od tega je pet zmag pripadlo Hapoelu, ena, prav zadnja iz minule sezone, pa košarkarjem Cedevite Olimpije. V sezoni 2024/25 sta se ekipi namreč pomerili v rednem delu sezone. Konec lanskega oktobra je bil Hapoel v Stožicah boljši z rezultatom 94:83, januarja letos pa je semafor v bolgarskem mestu Samokov kazal 74:70 za Zmaje.

"Tekma s Hapoelom bo za nas pomemben preizkus, saj bomo videli, kako lahko nastopimo na zahtevnem gostovanju v EuroCupu. V vsakem tekmovanju imajo zmage na takšnih gostovanjih veliko težo, poleg tistih, ki jih moramo doseči na domačem parketu. Ekipa se še vedno uigrava in spoznava, zato bo ta tekma odlična priložnost, da nadaljujemo z našim procesom rasti in napredka," je pred obračunom s Hapoelom povedal Thomas Kennedy, ki je bil na prvi tekmi sezone z Manreso najbolj učinkovit igralec Zmajev na stoženskem parketu.

EuroCup, 2. krog:

Torek, 7. oktober:

Sreda, 8. oktober:

Lestvici:

Preberite še:

Cedevita Olimpija : Manresa, Umoja Gibson
Sportal MVP prvega kroga je košarkar Cedevite Olimpije
Liga ABA: Partizan - Krka
Sportal Krka za uvod izgubila s Partizanom, Olimpija suverena, Gregor Glas užalostil Ilirijo

