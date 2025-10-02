Česa vam o sončnih elektrarnah nihče ne pove (pa bi vam moral)

Ali veste, kaj vse vas čaka, ko se odločite za postavitev lastne sončne elektrarne? Kako zmogljiv sistem izbrati? Katera oprema je najzanesljivejša? Komu lahko zaupate izvedbo? Montaža sončne elektrarne se morda sliši preprosto, a v resnici gre za premišljen projekt, ki vključuje številne tehnične in administrativne korake, od pridobivanja soglasij in projektiranja do izbire kakovostne opreme in pravilnega dimenzioniranja sistema. Ker gre za dolgoročno investicijo, si napak preprosto ne smete privoščiti. Da bi poiskali prave odgovore, smo se obrnili na zanesljive strokovnjake iz podjetja Erasol.

Naj vam birokracija ne vzame veselja

Ena najpogostejših zmot pri odločitvi za sončno elektrarno je prepričanje, da jo lahko postavite takoj. Žal ne gre tako preprosto, a ob izbiri pravega ponudnika bodo izučeni strokovnjaki poskrbeli, da bodo tako priprave kot izvedba tekle gladko in za vas brez stresa.

Prvi korak na vaši poti do sončne elektrarne je pridobitev soglasja elektrodistributerja za priklop, kar lahko traja tudi do dva meseca, v tem času pa se gradnja še ne sme začeti. Po pridobitvi soglasja pa se začne še bolj zapleten del birokratskega postopka. Treba je namreč pripraviti vso projektno dokumentacijo, urediti vlogo za priklop, izvesti ustrezne elektromeritve. Vse to bo trajalo še približno dodaten mesec dni.

Foto: Erasol

Nato sledita montaža in priklop sončne elektrarne. Takrat je ponovno treba zbrati in na Borzen oddati še celotno dokumentacijo za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev.

Če tega še nikoli niste počeli, vam bo celoten birokratski postopek vzel veliko časa in živcev, a ni treba, da je tako. Z izbiro izvajalca, kot je Erasol, bo vaša pot do nove sončne elektrarne veliko lažja in manj stresna. Strokovnjaki podjetja Erasol za svoje stranke uredijo vso potrebno dokumentacijo, pri čemer poskrbijo za:

pridobitev soglasja elektrodistributerja za priklop,

vso tehnično in projektno dokumentacijo,

natančne elektromeritve,

usklajevanje rokov in izvajalcev ter

pripravo in oddajo dokumentacije za subvencijo.

Pri Erasolu razumejo, da birokracija ne sme biti ovira do čiste energije, zato je njihov pristop celovit, natančen in brezhibno izpeljan. Medtem ko se boste vi ukvarjali z vsakodnevnimi obveznostmi, bodo oni poskrbeli, da bo postavitev vaše nove sončne elektrarne tekla tako, kot mora.

Foto: Erasol

Do optimalnega delovanja in prihrankov s pravo velikostjo sončne elektrarne Marsikdo meni, da večja ko bo sončna elektrarna, več bo prihranka. A v praksi to ni vedno najboljša rešitev. Najbolj ekonomična in učinkovita elektrarna je tista, ki je natančno prilagojena vašim dejanskim potrebam. Za pravilno dimenzioniranje je ključno, da moč sončnih panelov prilagodite svoji letni porabi električne energije. Priporočilo strokovnjakov je, da moč elektrarne znaša približno 1,2-kratnik letne porabe (v kWh). S tem že vnaprej upoštevate tudi morebitne prihodnje spremembe glede porabe elektrike v gospodinjstvu, kot je nakup električnega vozila, odločitev za toplotno črpalko ali le povečana poraba elektrike zaradi rasti gospodinjstva. Premislek je potreben tudi pri izbiri velikosti hranilnika električne energije. Osnovno pravilo pravi, da naj bo kapaciteta baterije vsaj 50 odstotkov povprečne dnevne porabe. Pri večjih sistemih pa je treba upoštevati še razlike med maksimalno močjo elektrarne in dovoljenim oddajnim soglasjem, saj lahko le dovolj velika baterija učinkovito shrani presežek energije, ki bi sicer ostal neizkoriščen. V takšnih primerih naj baterija omogoča shranjevanje za vsaj od štiri do pet ur te razlike. Foto: Erasol d.o.o. Vse to so izračuni, ki terjajo strokovno znanje, izkušnje in individualen pristop. In prav tukaj pride do izraza sodelovanje z izkušeno ekipo. Strokovnjaki podjetja Erasol svoje stranke vodijo skozi celoten proces izbire in montaže sončne elektrarne. Njihov cilj ni zgolj postavitev elektrarne, ampak zasnovanje rešitve, ki bo učinkovita, dolgoročno vzdržna in predvsem skrbela za največje prihranke, tudi glede na vrednost začetne investicije.

Srce sončne elektrarne naj bo kakovostna oprema

Vsaka sončna elektrarna je le toliko dobra, kot je dobra oprema, ki jo sestavlja. Zato je izbira preverjenih, zanesljivih in medsebojno usklajenih komponent ključna za dolgoročno delovanje, visoko učinkovitost in čim manj težav v prihodnosti. Preverili smo, na kaj morate biti pri tem pozorni.

Sončni paneli naj bodo visoko učinkoviti. Trenutno najboljše rešitve dosegajo okrog 23,5-odstotni izkoristek, kar pomeni več proizvedene energije na manjši površini. Pomembna je tudi njihova sestava: steklo na obeh straneh celice (debelo dva mm) podaljša življenjsko dobo, saj je panel dodatno zaščiten. Izogibajte se panelom prevelikih dimenzij, v podjetju Erasol pravijo, da je optimalen format 175 × 113 centimetrov, saj so večji paneli manj primerni za naše podnebne razmere. Ključno pa je, da prihajajo od uveljavljenih proizvajalcev in imajo ustrezne garancije.

Konstrukcija, ki drži panele na strehi, mora biti prilagojena tipu strehe in vremenskim razmeram. Pomembno je, da je kakovostna, odporna in ima vsaj deset let garancije. To je osnovni pogoj za dolgo življenjsko dobo celotnega sistema.

Posebno pozornost namenite tudi razsmerniku, ki pretvarja energijo iz panelov v elektriko, ki jo uporabljate doma. Priporočljivo je, da omogoča:

povezavo z baterijo,

rezervno napajanje,

rezanje konic (ko je poraba naenkrat zelo visoka),

(ko je poraba naenkrat zelo visoka), delovanje z možnostjo prihodnje širitve sistema,

nadzor toka energije (najprej k porabnikom, v baterijo ali v omrežje – po potrebi) ter

spletni nadzor – prek računalnika ali telefona.

Med priznanimi proizvajalci je v ospredju Growatt, ki ponuja naprave z vsaj desetletno garancijo ter možnostjo prilagajanja in upravljanja vseh tokov v sistemu.

Foto: Erasol

Če je streha zasenčena ali imate različne naklone, so optimizatorji zelo priporočljivi. Opravljajo namreč tri funkcije: povečujejo učinkovitost posameznega panela, omogočajo natančen nadzor delovanja in povečujejo varnost sistema. Med vrhunskimi rešitvami izstopa ameriški Tigo, znan po visoki kakovosti, kompatibilnosti z različnimi sistemi in 25-letni garanciji.

Ključen člen vsake samooskrbne elektrarne je danes seveda tudi baterija. Ta naj bo taka, da ne bo prišlo do hitrega upada zmogljivosti že po prvem letu. Kakovostna baterija mora imeti:

vsaj desetletno garancijo ,

, 3.000 ciklov praznjenja in polnjenja ,

, vsaj 60 odstotkov kapacitete po desetih letih.

Idealno je, da baterija in razsmernik prihajata od istega proizvajalca, saj je tako zagotovljeno boljše usklajeno delovanje in učinkovitejše upravljanje.

V podjetju Erasol se pri vsakem projektu odločajo izključno za opremo preverjenih blagovnih znamk z dokazano zanesljivostjo, dolgo življenjsko dobo in visoko učinkovitostjo. Njihova prednost pa je v tem, da vam znajo tudi poenostavljeno razložiti, zakaj je prav ta oprema najboljša za vaš primer, in poskrbeti, da bo vse brezhibno delovalo.

Foto: Shutterstock

Izberite uveljavljenega izvajalca v dobri finančni kondiciji

Tudi najboljša oprema vam ne bo koristila, če je ne bo strokovno namestil izkušen in zanesljiv izvajalec. Zato je ključno, da med številnimi ponudniki sončnih elektrarn na slovenskem trgu izberete podjetje, ki ima dobre reference, tehnično znanje in ne nazadnje tudi stabilno finančno osnovo, saj si ne želite, da bi podjetje po montaži šlo v stečaj, vi pa bi tako ostali brez naslovnika v primeru morebitnih težav.

Primer zanesljivega podjetja s področja sončne energije, ki ustreza vsem naštetim kriterijem, je podjetje Erasol. Gre za uveljavljeno in zaupanja vredno podjetje, ki zaposluje strokovno podkovan kader. Po oddaji povpraševanja vas bodo njihovi sodelavci obiskali na terenu, kjer bodo pogledali stanje in vam osebno predstavili najboljše energetske rešitve za vaš dom. Pri tem bodo upoštevali tako specifiko strehe kot vašo porabo elektrike čez leto, odgovorili pa bodo tudi na vsa morebitna vprašanja.

Kako izbrati ustreznega dobavitelja električne energije? Ko imate enkrat postavljeno sončno elektrarno, morate izbrati še dobavitelja električne energije, saj ta v končni fazi določa, kako boste energijo, ki jo boste skladno z morebitnim soglasjem za oddajo v omrežje dejansko oddali, morda pozneje porabili ali celo prodali. Foto: Shutterstock Na voljo imate dve glavni možnosti: fiksen paket s predvidljivimi in vnaprej znanimi odkupnimi ter nabavnimi cenami ali

s predvidljivimi in vnaprej znanimi odkupnimi ter nabavnimi cenami ali dinamični paket, kjer cene nihajo. To lahko sicer prinese večje prihranke, a tudi večja tveganja. Pri ponudnikih, ki obljubljajo "brezplačno prestavljanje energije", vedno preračunajte, koliko omrežnine boste dejansko plačali na vsako preneseno kilovatno uro. Ni nujno, da je "brezplačno" vedno tudi najugodnejše. Prav tako bodite pozorni na pogodbe, v katerih trgovec prevzame upravljanje vaše baterije. V zameno za nižjo investicijo ali ugodnejšo ceno elektrike lahko izgubite nadzor nad tem, kdaj in kako se baterija polni ali prazni, kar vpliva na vašo porabo elektrike iz omrežja, življenjsko dobo baterije in končne stroške omrežnine. Pri podjetju Erasol vas bodo vodili pri postopku izbire dobavitelja. Glede na vaše želje in realno porabo elektrike vam bodo svetovali in pomagali pri pregledu aktualne ponudbe trgovcev. Tako bo vaša odločitev za izbiro dobavitelja lažja in manj stresna. Skupaj z vami bodo poiskali dobavitelja z rešitvijo, ki bo tudi dolgoročno delovala v vašem interesu.

Katero financiranje je najugodnejše?

Postavitev sončne elektrarne je dolgoročna naložba, ki se z leti povrne, a začetna investicija kljub vsemu ni zanemarljiva. Prav zato je pomembno, da izberete najugodnejši način financiranja, ki bo dolgoročno vzdržen.

Najboljša izbira za večino gospodinjstev ostaja posojilo prek Eko sklada, saj ponuja fiksno obrestno mero 1,5 odstotka. A tudi drugi ponudniki ponujajo ugodna posojila. Pri tem bodite pozorni na skupno ceno investicije, preverite, ali so vanjo vključeni stroški vzdrževanja in zavarovanja, ter se pozanimajte o morebitnih dodatnih obveznostih, ki jih prinaša posojilo.

Foto: Erasol

V podjetju Erasol vam bodo pomagali tudi pri izbiri financiranja. Skupaj z vami bodo pregledali, kateri način financiranja je za vas najprimernejši, in vas tako usmerili k rešitvam, ki vam bodo omogočile zanesljivo pot do lastne elektrarne, brez neprijetnih presenečenj.

Kako hitro boste prejeli subvencijo?

Država spodbuja prehod v obnovljive vire energije z nepovratnimi sredstvi, ki močno znižajo začetno vrednost investicije. Po uspešno izvedeni montaži in priklopu sončne elektrarne ter seveda poravnavi celotnega zneska investicije lahko oddate vlogo za subvencijo pri Borzenu.

Pomembno je, da vlogo oddate čim prej po priklopu, saj lahko postopek traja tudi do dva meseca. Čeprav ni zapleten, pa je ključno, da je oddana dokumentacija popolna in pravočasna ter pravilno izpolnjena, sicer se lahko izplačilo zavleče ali celo zavrne.

Pri Erasolu točno vedo, kateri dokumenti so potrebni, kdaj jih je treba oddati in kako pravilno izpolniti vse obrazce. Vse pripravijo namesto vas. Poskrbeli bodo, da ne boste prikrajšani za sredstva, ki vam pripadajo.

Foto: Erasol d.o.o.