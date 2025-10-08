Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Posvetila se bo študiju medicine

Helene Marie Fossesholm je pri komaj 24 letih končala kariero

Norveška smučarska tekačica Helene Marie Fossesholm je pri 24 letih končala kariero.

Norveška smučarska tekačica Helene Marie Fossesholm je pri 24 letih končala kariero.

Foto: Guliverimage

Obetavna 24-letna norveška smučarska tekačica Helene Marie Fossesholm je pred olimpijsko sezono sporočila, da končuje športno kariero in odpira novo življenjsko poglavje, v katerem se bo posvetila študiju medicine.

Smučarska tekačica Helene Marie Fossesholm pri komaj 24 letih končuje športno pot, saj se bo raje posvetila študiju medicine, poročajo norveški mediji. Fossesholm je bila pomembna članica štafete ob naslovu svetovnih prvakinj leta 2021.

Leta 2021 je z rojakinjami postala svetovna prvakinja v štafeti.

Dosežek je zaznamoval njeno kariero, tudi na način, da je imela zatem težave z ohranjanjem motivacije. Na družbenem omrežju Instagramu je večkrat zapisala, da je njena motivacija nihala in da je kljub prizadevanjem, da bi ostala pozitivna, težko našla energijo.

Te ima še dovolj, a ne za kariero v smučarskem teku. "Počutim se zelo dobro, odločila sem se slediti svojemu srcu in temu, kar je najboljše zame," je med drugim zapisala v objavi o koncu kariere in dodala, da odločitev prihaja po obdobju razmisleka o njenem osebnem in poklicnem življenju.


Fossesholm odpira novo poglavje, po novem letu bo začela študirati medicino, saj pravi, da je življenje več kot le vrhunski šport, njene ambicije pa so bile vedno visoke tudi na področjih izven športa.

