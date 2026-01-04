Jessie Diggins postavila piko na i

Američanka Jessica Diggins je zmagovalka novoletne turneje smučarskih tekačic. Na današnji zadnji etapi, desetkilometrski preizkušnji s skupinskim startom v Val di Fiemmeju, je tudi z drugim mestom prišla do velike prednosti v seštevku.

Zadnjo etapo turneje je Američanka, ki se po tej sezoni poslavlja od tekmovanj, začela z naskokom 1:19 minute pred Finko Jasmi Joensuu in 1:38 pred Švedinjo Moo Ilar.

Na zadnji etapi, ki jo zaznamuje zahteven ciljni vzpon na Alpe Cermis, Američanki tako ni bilo potrebno narekovati ritma, morala je skrbeti le, da se njena prednost ne bi preveč stopila.

V boju za današnjo zmago je pobudo sprva prevzela Švedinja Maja Dahlqvist, ki je vodila pred Švicarko Nadine Fähndrich in Švedinjo Johanno Hagström. A ni zdržala do konca, na zadnjem klancu je omagala in končala šele kot 30., Joensu pa je bila na koncu še štiri mesta za njo.

Na cilju je nato slavila Norvežanka Karoline Simpson Larsen, že druga pa je bila Diggins, ki je tekmico skorajda ujela (+8,8); tretja je bila na cilju še ena Norvežanka Heidi Weng (+ 14,4).

Na koncu je imela v seštevku turneje Američanka kar dve minuti in 17 sekund naskoka pred Avstrijko Terese Stadlober in še 13 sekund več od Weng.

Edina Slovenka na turneji Anja Mandeljc je današnjo preizkušnjo končala na 42. mestu. Turnejo pa je skupno končala na 35.mestu (+ 11:41,3).

