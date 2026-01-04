Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
4. 1. 2026,
16.42

Smučarski tek, Tour de Ski

Smučarski tek, Tour de Ski

Jessie Diggins postavila piko na i

Jessica Diggins | Jessica Diggins je zmagovalka novoletne turneje smučarskih tekačic. | Foto Reuters

Jessica Diggins je zmagovalka novoletne turneje smučarskih tekačic.

Foto: Reuters

Američanka Jessica Diggins je zmagovalka novoletne turneje smučarskih tekačic. Na današnji zadnji etapi, desetkilometrski preizkušnji s skupinskim startom v Val di Fiemmeju, je tudi z drugim mestom prišla do velike prednosti v seštevku.

Johannes Hoesflot Klaebo
Sportal Klaebu rekordna peta novoletna turneja, na zaključnem vzponu najhitreje Stenshagen

Zadnjo etapo turneje je Američanka, ki se po tej sezoni poslavlja od tekmovanj, začela z naskokom 1:19 minute pred Finko Jasmi Joensuu in 1:38 pred Švedinjo Moo Ilar.

Na zadnji etapi, ki jo zaznamuje zahteven ciljni vzpon na Alpe Cermis, Američanki tako ni bilo potrebno narekovati ritma, morala je skrbeti le, da se njena prednost ne bi preveč stopila.

V boju za današnjo zmago je pobudo sprva prevzela Švedinja Maja Dahlqvist, ki je vodila pred Švicarko Nadine Fähndrich in Švedinjo Johanno Hagström. A ni zdržala do konca, na zadnjem klancu je omagala in končala šele kot 30., Joensu pa je bila na koncu še štiri mesta za njo.

Na cilju je nato slavila Norvežanka Karoline Simpson Larsen, že druga pa je bila Diggins, ki je tekmico skorajda ujela (+8,8); tretja je bila na cilju še ena Norvežanka Heidi Weng (+ 14,4).

Na koncu je imela v seštevku turneje Američanka kar dve minuti in 17 sekund naskoka pred Avstrijko Terese Stadlober in še 13 sekund več od Weng.

Edina Slovenka na turneji Anja Mandeljc je današnjo preizkušnjo končala na 42. mestu. Turnejo pa je skupno končala na 35.mestu (+ 11:41,3).

