Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. Ž., STA

Ponedeljek,
26. 1. 2026,
16.48

Osveženo pred

1 ura, 11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
družbena lastnina ustavno sodišče lovci

Ponedeljek, 26. 1. 2026, 16.48

1 ura, 11 minut

Razlastitve lovskih družin niso bile v neskladju z ustavo

Avtorji:
A. Ž., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Lovci | Fotografija je simbolična. | Foto STA

Fotografija je simbolična.

Foto: STA

Ustavno sodišče je ocenilo, da lovske družine niso bile razlaščene v nasprotju z ustavo, kot so to zatrjevali v državnem svetu. Odločilo je namreč, da 14. člen zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, ki je to omogočil, ni v neskladju z ustavo, so danes sporočili s sodišča.

Leta 1993 sprejeti zakon v 14. členu določa, da se vsa kmetijska in gozdna zemljišča v družbeni lasti, ne glede na način njihove pridobitve, prenesejo na sklad kmetijskih zemljišč in gozdov. Razlog za takšno splošno podržavljenje kmetijskih zemljišč in gozdov je bil v preprečitvi pozidave najboljših kmetijskih zemljišč.

Lovci in družbena lastnina

Kot so v zahtevi za začetek postopka za oceno ustavnosti zapisali v komisiji državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pa se po njihovem pri tem ni upoštevalo posebnosti kmetijskih zemljišč in gozdov, ki so jih upravljale le lovske družine in zveze.

Lovci so namreč v času pred uveljavitvijo zakona z lastnimi sredstvi in na podlagi odplačnih pravnih poslov pridobili nekatera zemljišča za izvajanje svoje osnovne dejavnosti, to je trajnostnega upravljanja divjadi, in v prejšnjem sistemu je bila tako pridobljena lastnina opredeljena kot družbena.

Ustavno sodišče je že presojalo 

Doslej je bil sklad kmetijskih zemljišč in gozdov pri gospodarjenju z na ta način pridobljenimi zemljišči precej neaktiven. Lovci so tako dolgo še naprej nemoteno upravljali to premoženje, a v zadnjem obdobju se to spreminja in dejansko izgubljajo zemljišča, ki so velikega pomena za opravljanje njihovega poslanstva, so zapisali v zahtevi.

Ustavno sodišče je ta člen enkrat že v celoti presojalo. V prejšnjem sistemu je bila tako pridobljena lastnina lovcev opredeljena kot družbena lastnina, a sodišče je med drugim opozorilo, da je družbena lastnina pomenila negacijo lastnine, zaradi česar iz nje izhajajočih upravičenj ni bilo mogoče enačiti z upravičenji, ki jih imajo sicer pravi lastniki.

Ustavni sodniki so presodili, da pravice uporabe zakon ne odvzema

Družbenim pravnim osebam, ki so imele v uporabi gozdove in zemljišča v družbeni lastnini, ni mogoče priznati upravičenj, ki bi izhajala iz pravice do zasebne lastnine, je presodilo sodišče. Po načelu pridobljenih pravic bi se kvečjemu lahko pridobila pravica, kakršna je bila pridobljena, torej pravica uporabe in upravljanja zemljišč, ne pa lastninska pravica.

Ustavni sodniki so presodili, da pravice uporabe zakon ne odvzema. Dejstvo, da zakon v 17. členu določa, da se zakupno razmerje vzpostavi oz. koncesija podeli najmanj za čas, ki ustreza amortizacijski dobi vlaganj v zemljišča oz. trajne nasade, pa kaže na to, da je zakonodajalec v celoti zavaroval pridobljene pravice in da se vanje sploh ne posega.

Tudi v primeru zemljišč, ki so bila pridobljena v uporabo odplačno, zakon po njihovi odločitvi ne določa ustavno nedopustnega poseganja. Zagotavlja namreč kompenzacijo vloženih sredstev z vzpostavitvijo zakupnega razmerja za čas, ki ustreza amortizacijski dobi vlaganj v zemljišča, so navedli.

družbena lastnina ustavno sodišče lovci
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.