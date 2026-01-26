Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

D.K., STA

Ponedeljek,
26. 1. 2026,
16.52

Ponedeljek, 26. 1. 2026, 16.52

1 ura, 3 minute

V 84. letu umrl nekdanji ustavni sodnik Mitja Deisinger

Mitja Deisinger | Foto STA

Foto: STA

V 84. letu je umrl nekdanji sodnik ustavnega sodišča Mitja Deisinger, ki je funkcijo opravljal od marca 2008 do marca 2017, so danes sporočili z ustavnega sodišča. Deisinger je bil pred tem predsednik vrhovnega sodišča. Vodil je tudi več delovnih skupin za pripravo zakonodaje s kazenskega področja.

Mitja Deisinger, ki je diplomiral na ljubljanski pravni fakulteti, je leta 1988 postal vrhovni sodnik, kjer je bil med drugim vodja kazenskega oddelka in predsednik senata za računsko upravne spore.

Leta 1997 je bil imenovan za predsednika vrhovnega sodišča in je to funkcijo opravljal do leta 2003. Od leta 2003 do izvolitve za ustavnega sodnika je bil sodnik svetnik na kazenskem oddelku vrhovnega sodišča in predsednik drugostopenjskega senata za zadeve zavarovalništva, revidiranja in trga papirjev.

V letih 2007 in 2008 je opravljal tudi delo predstojnika Katedre za kazensko pravo na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici. Občasno je sodeloval s Pravno fakulteto v Ljubljani in Ekonomsko fakulteto v Ljubljani ter predaval na seminarjih in sodniških šolah, je navedeno na spletni strani ustavnega sodišča.

