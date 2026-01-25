Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

25. 1. 2026,
16.56

17 minut

Johanna Matintalo Johannes Hoesflot Klaebo Miha Ličef Goms smučarski tek

Nedelja, 25. 1. 2026, 16.56

17 minut

Smučarski tek, Goms (20 km v klasičnem slogu)

Norvežan in Finka najboljša na zadnji tekmi pred OI

STA

Johannes Hoesflot Klaebo | Johannes Hoesflot Klaebo lahko odhaja na olimpijske igre zelo samozavesten. | Foto Guliverimage

Johannes Hoesflot Klaebo lahko odhaja na olimpijske igre zelo samozavesten.

Foto: Guliverimage

Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo in Finka Johanna Matintalo sta zmagovalca preizkušenj na 20 km v klasičnem slogu s skupinskim startom za svetovni pokal v smučarskem teku v švicarskem Gomsu. Edini slovenski predstavnik Miha Ličef je na zadnji tekmi pred olimpijskimi igrami v Italiji zasedel 54. mesto.

Norveški zvezdnik tega športa Johannes Hoesflot Klaebo je v Gomsu danes sobotni sprinterski zmagi dodal še zmago na 20 km. To je za vodilnega tekača zime že osma zmaga letos in skupno že 107. v karieri v svetovnem pokalu.

Danes je v cilj privedel norveško kolonijo, na prvih sedmih mestih so končali tekmovalci te nordijske države. Drugi je bil z zaostankom 5,6 sekunde Emil Iversen, tretji pa z zaostankom sedmih sekund Harald Oestberg Amundsen.

Edini slovenski tekmovalec Miha Ličef je zaostal pet minut in 39 sekund ter končal na 54. mestu. Na zadnji tekmi pred OI februarja v Milanu in Cortini drugi Slovenci niso nastopili, vključno s sedmerico, ki bo nastopila na igrah. To so Miha Šimenc, Nejc Štern, Vili Črv, Anja Mandeljc, Tia Janežič, Neža Žerjav in Lucija Medja.

Miha Ličef je zaostal pet minut in 39 sekund ter končal na 54. mestu. | Foto: Aleš Fevžer

Žensko tekmo je dobila Finka Johanna Matintalo, ki je za vsega 0,9 sekunde dobila ciljni sprint pred vodilno v skupnem seštevku svetovnega pokala, Američanko Jessie Diggins.

Devetindvajsetletna Finka je dosegla prvo zmago v karieri v svetovnem pokalu, ob tem ima na računu še dve tretji in eno drugo mesto. Tretja je bila danes z zaostankom 1,7 sekunde Norvežanka Astrid Oeyre Slind.

Po koncu OI v Italiji se bo sezona svetovnega pokala 28. februarja in 1. marca nadaljevala v švedskem Falunu.

