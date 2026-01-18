Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
18. 1. 2026,
12.14

Osveženo pred

24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Oberhof Miha Šimenc Miha Ličef Martin Loewstroem Nyenget smučarski tek

Nedelja, 18. 1. 2026, 12.14

24 minut

Smučarski tek, Oberhof, 10 km (m)

Ob odsotnosti Klaeba najboljši Nyenget, Ličef najboljši Slovenec

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Martin Loewstroem Nyenget | Martin Loewstroem Nyenget | Foto Guliverimage

Martin Loewstroem Nyenget

Foto: Guliverimage

Norvežan Martin Loewstroem Nyenget je zmagovalec desetkilometrske preizkušnje smučarjev tekačev v klasični tehniki za svetovni pokal v nemškem Oberhofu. Drugi je bil Finec Iivo Niskanen, tretji pa še en Norvežan Erik Valnes. Na startu so bili štirje Slovenci. Najvišje uvrščen je bil Miha Ličef na 38. mestu. Izmed preostalih Slovencev je Miha Šimenc zasedel 48. mesto, medtem ko sta Nejc Štern in Vili Črv preizkušnjo končala na 53. oziroma 54. mestu.

Preizkušnji v Oberhofu je izpustil vodilni v svetovnem pokalu Johannes Hoesflot Klaebo, a je norveško prevlado tokrat potrdil Nyenget, ki je v cilj prišel z rezultatom 21:09,1. Drugouvrščeni Finec Niskanen je za njim zaostal za 13,8 sekunde, tretjeuvrščeni Valnes pa je bil od rojaka počasnejši za 14,5 sekunde.

Nynenget je preizkušnjo začel nekoliko počasneje, a je nato stopnjeval tempo in pokoril tekmece. Četrto in peto mesta sta zasedla Italijan Elia Barp in Rus Savelij Korosteljev, ki je tekmoval pod zastavo Mednarodne smučarske zveze.

Najboljši Šved je bil Calle Halfvarsson na šestem mestu.

Miha Ličef je bil 38. | Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Miha Ličef je bil 38. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Ob 12.55 bo na isti razdalji na sporedu še ženska preizkušnja. Smučarski tekači se bodo prihodnji konec tedna v švicarskem Gomsu pomerili še v sprintu v klasični tehniki in na 20-kilometrski preizkušnji. To bosta zadnji tekmi pred olimpijskimi igrami v Milanu in Cortini d'Ampezzo.

Jasmi Joensuu
Sportal Zmagi na Norveško in Finsko, Slovenci obstali že v kvalifikacijah
Johannes Hoesflot Klaebo
Sportal Klaebu rekordna peta novoletna turneja, na zaključnem vzponu najhitreje Stenshagen
Jessica Diggins
Sportal Jessie Diggins postavila piko na i
Oberhof Miha Šimenc Miha Ličef Martin Loewstroem Nyenget smučarski tek
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.