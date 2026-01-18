Ob odsotnosti Klaeba najboljši Nyenget, Ličef najboljši Slovenec

Norvežan Martin Loewstroem Nyenget je zmagovalec desetkilometrske preizkušnje smučarjev tekačev v klasični tehniki za svetovni pokal v nemškem Oberhofu. Drugi je bil Finec Iivo Niskanen, tretji pa še en Norvežan Erik Valnes. Na startu so bili štirje Slovenci. Najvišje uvrščen je bil Miha Ličef na 38. mestu. Izmed preostalih Slovencev je Miha Šimenc zasedel 48. mesto, medtem ko sta Nejc Štern in Vili Črv preizkušnjo končala na 53. oziroma 54. mestu.

Preizkušnji v Oberhofu je izpustil vodilni v svetovnem pokalu Johannes Hoesflot Klaebo, a je norveško prevlado tokrat potrdil Nyenget, ki je v cilj prišel z rezultatom 21:09,1. Drugouvrščeni Finec Niskanen je za njim zaostal za 13,8 sekunde, tretjeuvrščeni Valnes pa je bil od rojaka počasnejši za 14,5 sekunde.

Nynenget je preizkušnjo začel nekoliko počasneje, a je nato stopnjeval tempo in pokoril tekmece. Četrto in peto mesta sta zasedla Italijan Elia Barp in Rus Savelij Korosteljev, ki je tekmoval pod zastavo Mednarodne smučarske zveze.

Najboljši Šved je bil Calle Halfvarsson na šestem mestu.

Miha Ličef je bil 38. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Ob 12.55 bo na isti razdalji na sporedu še ženska preizkušnja. Smučarski tekači se bodo prihodnji konec tedna v švicarskem Gomsu pomerili še v sprintu v klasični tehniki in na 20-kilometrski preizkušnji. To bosta zadnji tekmi pred olimpijskimi igrami v Milanu in Cortini d'Ampezzo.