Klaebo utrpel blag pretres možganov

Norveški smučarski tekač Johannes Hosflot Klaebo, dobitnik šestih olimpijskih naslovov na letošnjih igrah Milano-Cortina, je v padcu na mestni tekmi svetovnega pokala v Drammnu utrpel "blag pretres možganov", so danes sporočili iz norveške smučarske zveze.

Med polfinalom tekme v sprintu smučarjev tekačev v klasičnem koraku v četrtek po ulicah Drammna na Norveškem je 29-letnega zvezdnika smučarskega teka na tla podrl Američan Ben Ogden. Ta se je znašel na tleh med spustom v zadnjem levem zavoju.

Johannes Hosflot Klaebo, ki je smučal vštric z Američanom, se ni mogel rešiti. Američan je dobesedno zbil Klaeba, ki mu je spodneslo nogi ter ga je vrglo na hrbet, pri čemer je prvi favorit za zmago z zatiljem močno udaril ob tla. Na tleh se je znašel tudi Šved Anton Grahn.

Klaebo ni končal preizkušnje. Pa padcu je bilo videti, kako s težavo sključen hodi peš ob progi v spremstvu osebja ter se z roko drži za zatilje. "Diagnosticirana je bila lažja poškodba glave z blagim pretresom možganov," je v izjavi dejal zdravnik zveze Ove Feragen. Klaebo zato v soboto ne bo nastopil na kraljevski 50-kilometrski preizkušnji v Holmenkollnu nad Oslom.

Klaebo, ki velja za najboljšega tekmovalca v smučarskem teku vseh časov, je že osvojil karierni šesti naslov v skupnem seštevku svetovnega pokala. Sezona 2025/26 se bo končala s finalnim tekmovanjem konec prihodnjega tedna v Lake Placidu v ZDA.