Avtor:
Sa. B.

Sreda,
8. 4. 2026,
10.20

Osveženo pred

19 minut

nafta Hormuška ožina Izrael ZDA Vojna v Iranu Iran

Promet skozi Hormuško ožino omejen

Hormuška ožina, promet | Stanje v Hormuški ožini | Foto Marine Vessel Traffic

Stanje v Hormuški ožini

Foto: Marine Vessel Traffic

Kljub dogovoru o dvotedenski prekinitvi ognja med ZDA in Iranom in začasnem odprtju Hormuške ožine, skozi katero gre petina svetovne nafte, je promet tam še vedno močno omejen. Podatki kažejo na majhno prisotnost plovil, trenutno naj bi ožino prečkalo okoli 11 ladij. Iran je medtem napovedal, da namerava ladjam, ki pljujejo skozi ožino, skupaj z Omanom zaračunavati tranzitne pristojbine, zbrana sredstva bodo namenjena obnovi zaradi posledic vojne.

Novice Trump razglasil zmago, Iran odgovoril: Sovražnik je utrpel zgodovinski poraz #vŽivo

Hormuško ožino je kljub napetostim v zadnjih nekaj tednih prečkalo nekaj ladij, med drugim so si varen prehod zagotovili Indija, Kitajska, Rusija in Pakistan. Po sklenitvi dogovora o dvotedenski prekinitvi ognja in začasnem odprtju ožine pa promet tam ostaja močno omejen. 

Glede na podatke spletne strani Hormuz Strait Monitor, ki vse od začetka vojne v Iranu spremlja promet skozi ožino, je tam trenutno 11 ladij, medtem ko podatki, koliko plovil čaka na prečkanje, niso na voljo. Spletna stran ob tem še navaja, da je promet skozi ožino omejen že 39 dni.

Iran zahteva nadaljnji nadzor nad Hormuško ožino

Po doseženem začasnem dogovoru sledijo pogajanja o končanju vojne, pot do katerega pa Iran pogojuje z več zahtevami, vključno z nadaljnjim nadzorom nad Hormoško ožino. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer sporočil, da bodo ZDA pomagale pri urejanju tamkajšnjega prometa.

Skozi Hormuško ožino gre sicer petina svetovne nafte, zaradi zaprtja pa so cene nafte v zadnjih tednih poskočile, po objavi dogovora pa že nekoliko upadle. Po poročanju nemške tiskovne agencije DPA je cena nafte brent z junijskim dobavnim rokom padla na 92 dolarjev za sod, kar je najmanj od sredine marca.

Hormuška ožina povezuje Perzijski zaliv z Omanskim zalivom. Foto: Shutterstock

