Avtorji:
Sa. B., STA

Sreda,
8. 4. 2026,
11.06

Aleksandar Vučić sodelovanje vojska Izrael Srbija

Srbija v proizvodnjo dronov z izraelskim orožarskim velikanom

Izvoz srbskega orožja v Izrael je od leta 2023 narasel za 42-krat in lani dosegel 114 milijonov evrov, večinoma prek SDPR.

Izvoz srbskega orožja v Izrael je od leta 2023 narasel za 42-krat in lani dosegel 114 milijonov evrov, večinoma prek SDPR.

Srbija na svojem ozemlju načrtuje proizvodnjo vojaških letalnikov z izraelskim orožarskim velikanom Elbit Systems, je v torek po skupni raziskavi z izraelskim časnikom Haaretz razkrila balkanska raziskovalna mreža Birn. Srbija v posel z Elbit Systems vstopa kljub njegovi pomembni vlogi v izraelskih vojaških operacijah v Gazi.

Tovarna bo v skupni lasti srbskega državnega podjetja SDPR in Elbit Systems, pri čemer bo zadnjemu po podatkih mreže Birn in Haaretza pripadel 51-odstotni delež. Francesca Albanese, posebna poročevalka Združenih narodov za zasedena palestinska ozemlja, je v poročilu iz junija lani Elbit Systems uvrstila med podjetja, ki naj bi imela dobiček od "potekajočega genocida" v Gazi.

Po navedbah virov in glede na uradne dokumente, ki sta jih pridobila Birn in Haaretz, nameravata podjetji skupaj proizvajati dve vrsti dronov – za kratke in dolge razdalje.

Izvoz srbskega orožja v Izrael narasel

Dokumenti naj bi razkrivali tudi, da je bilo prvotno predvideno, da bi tovarna letalnikov stala v industrijski coni Šimanovci, približno 30 kilometrov zahodno od Beograda, v objektu v lasti medijske skupine Pink Media Group Željka Mitrovića.

Pink Media Group, katere mediji so naklonjeni režimu predsednika Aleksandra Vučića, je po objavi članka to zanikala, informacije pa so označili za popolnoma neresnične. "Niti Željko Mitrović niti Pink Media Group nimata nobene povezave s tem projektom," so sporočili in dodali, da v projektu ne sodeluje niti nobeno podjetje, povezano z Mitrovićem.

Izvoz srbskega orožja v Izrael je od leta 2023 narasel za 42-krat in lani dosegel 114 milijonov evrov, večinoma prek SDPR. Partnerstvo pri proizvodnji letalnikov pomeni novo stopnjo vojaškega sodelovanja med državama, navaja Birn.

Da je sodelovanje Srbije in Izraela odlično, je prejšnji mesec potrdil tudi srbski predsednik Vučić. "Oni prodajajo orožje nam, mi prodajamo orožje njim in to se bo nadaljevalo," je dejal. Pred tem je napovedal tudi skorajšnje odprtje tovarne "resnih" vojaških letalnikov. Tedaj je dejal, da bo šlo za skupni projekt Srbije in tujega partnerja, vendar ni razkril, s kom Srbija sodeluje.

Viktor Orban in Aleksandar Vučić
Novice So v Srbiji želeli razstreliti plinovod ali rešiti Viktorja Orbana?
Aleksandar Vučić
Novice Presenečenje v Srbiji: to je znano o Vučićevi usodi
Aleksandar Vučić
Novice Vučić na lokalnih volitvah razglasil zmago
Aleksandar Vučić sodelovanje vojska Izrael Srbija
VEČ NOVIC
