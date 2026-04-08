Izrael izvedel največji napad na Libanon: v desetih minutah nad več kot sto lokacij #foto

V novih izraelskih napadih na Libanon, ki se danes nadaljujejo kljub prekinitvi ognja z Iranom, je bilo po podatkih libanonskega ministrstva za zdravje ubitih več deset ljudi, več sto je ranjenih. Libanonski premier Navaf Salam je zato pozval prijateljske države, naj posredujejo za končanje izraelskih napadov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Izraelska vojska je danes po lastnih navedbah izvedla največji usklajen napad od ponovnega izbruha spopadov s proiranskim gibanjem Hezbolah v začetku marca. Kot so sporočili, so v desetih minutah v prestolnici Bejrut ter na vzhodu in jugu Libanona napadli več kot sto poveljniških centrov in vojaških oporišč Hezbolaha. Libanonske oblasti so zabeležile več kot 150 napadov, številne v Bejrutu.

Fotogalerija 1 / 8 / 8

"Gre za najobsežnejši napad na Hezbolah"

Izraelski obrambni minister Izrael Kac je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal, da je izraelska vojska danes izvedla napad presenečenja na več sto članov Hezbolaha po vsem Libanonu. Dodal je, da gre za najobsežnejši napad na Hezbolah po operaciji leta 2024 z eksplozivnimi pozivniki.

Posledice napada Foto: Reuters

Po podatkih libanonskega ministrstva za zdravje je bilo v napadih ubitih več deset ljudi, več sto jih je ranjenih. Številni so po napadih še zasuti pod ruševinami. Libanonski Rdeči križ je sporočil, da je na cestah več kot sto reševalnih vozil, ki ranjene vozijo v bolnišnice. Libanonske bolnišnice pozivajo prebivalce, naj darujejo kri.

Očividci, na katere se sklicuje nemška tiskovna agencija dpa, govorijo o kaosu po napadih. Mnogi prebivalci Bejruta bežijo proti severu države. Libanonsko ministrstvo za zdravje je zaradi ogromnih prometnih zastojev pozvalo državljane, naj sprostijo poti za reševalna vozila.

"Vse prijatelje Libanona pozivamo, naj nam priskočijo na pomoč"

Libanonski premier Salam je pojasnil, da so izraelski napadi zadeli gosto naseljena stanovanjska območja, v več območjih, zlasti v Bejrutu, pa so bili ubiti neoboroženi civilisti.

Salam je zato za pomoč prosil prijateljske države. "Vse prijatelje Libanona pozivamo, naj nam priskočijo na pomoč in z vsemi sredstvi ustavijo te napade," je dejal v izjavi za medije, ki jo povzema AFP.

Izraelska vojska trdi, da je infrastruktura Hezbolaha, ki so jo napadli, sredi naselij. Vojska naj bi pred napadi sprejela ukrepe, da bi zaščitila civiliste. Tiskovni predstavnik izraelske vojske Nadav Šošani je popoldne dejal, da so pripadniki Hezbolaha zdaj na območjih v Libanonu, ki doslej niso veljala za njihova oporišča. "To je del njihove strategije," je poudaril.