B. G.

8. 4. 2026
10.03

Umrla je slovenska novinarka, publicistka in pisateljica Ana Jud

Ana Jud | Foto Daniel Novakovič/STA

Žalostno vest je na družbenih omrežjih delil njen nekdanji mož.

Novico o smrti novinarke, publicistke in pisateljice Ane Jud je sporočil njen nekdanji mož Kristjan Lapuh, ki je zapisal: "Umrla je mati mojih otrok, moja nekdanja žena, Ana Jud. Sožalje vsem, ki ste ji bili blizu." Stara je bila 47 let.

Ana je bila v javnosti prepoznana po svojih odmevnih knjižnih delih, v katerih je obravnavala domnevne nepravilnosti ter sporne prakse v novinarstvu in političnem prostoru. Sodelovala je z več slovenskimi mediji, v zadnjem obdobju pa je pisala za Reporter. 

Posebno pozornost je pritegnila s svojim prvencem Operacija Direkt, v katerem je pisala o domnevno spornih praksah, povezanih z Bojanom Požarjem, nekdanjim direktorjem tabloida Direkt. Knjiga je ob izidu močno odmevala ter utrdila njen sloves avtorice, ki se loteva občutljivih in kontroverznih tem.

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.