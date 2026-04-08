Umrla je slovenska novinarka, publicistka in pisateljica Ana Jud

Novico o smrti novinarke, publicistke in pisateljice Ane Jud je sporočil njen nekdanji mož Kristjan Lapuh, ki je zapisal: "Umrla je mati mojih otrok, moja nekdanja žena, Ana Jud. Sožalje vsem, ki ste ji bili blizu." Stara je bila 47 let.

Umrla je mati mojih otrok, moja nekdanja žena, Ana Jud. Sožalje vsem, ki ste ji bili blizu. pic.twitter.com/kmGowpnmeF — Kristjan L. (@KristjanL) April 8, 2026

Ana je bila v javnosti prepoznana po svojih odmevnih knjižnih delih, v katerih je obravnavala domnevne nepravilnosti ter sporne prakse v novinarstvu in političnem prostoru. Sodelovala je z več slovenskimi mediji, v zadnjem obdobju pa je pisala za Reporter.

Posebno pozornost je pritegnila s svojim prvencem Operacija Direkt, v katerem je pisala o domnevno spornih praksah, povezanih z Bojanom Požarjem, nekdanjim direktorjem tabloida Direkt. Knjiga je ob izidu močno odmevala ter utrdila njen sloves avtorice, ki se loteva občutljivih in kontroverznih tem.