Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Rok Plestenjak

Avtor:
Rok Plestenjak

Torek,
7. 4. 2026,
11.30

Osveženo pred

37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,89

Natisni članek

Natisni članek
UEFA Zlatko Zahović

Torek, 7. 4. 2026, 11.30

37 minut

Slovenski strelski rekorder je sprejel ponudbo

Zlatko Zahović se vrača!

Rok Plestenjak

Avtor:
Rok Plestenjak

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,89
Zlatko Zahović je kot športni direktor Maribora v 13-letnem obdobju dosegal imenitne uspehe z vijolicami, nato pa spomladi leta 2020 zapustil slovensko nogometno okolje.

Zlatko Zahović je kot športni direktor Maribora v 13-letnem obdobju dosegal imenitne uspehe z vijolicami, nato pa spomladi leta 2020 zapustil slovensko nogometno okolje.

Foto: Vid Ponikvar

Bil je izjemen nogometaš, eden izmed največjih simbolov prve zlate slovenske reprezentančne pravljice, nato je ustvarjal čudeže še kot športni direktor Maribora. Vijolice je popeljal do številnih lovorik in jih uvrstil na elitni evropski zemljevid. Ko je pred šestimi leti zapustil Ljudski vrt, se je za Maribor začelo mučno obdobje, v katerem so osvojili eno samcato lovoriko. Zlatko Zahović se od takrat ni več ukvarjal z nogometom, a naj bi se to v kratkem spremenilo. Karizmatični Mariborčan se namreč vrača v nogometni svet. Po poročanju Nogomanie bo sodeloval z Evropsko nogometno zvezo (Uefa) in se spoprijel z vlogo "opazovalca" na tekmah pod njenim okriljem. Tako bo šel po stopinjah nekdanjih reprezentančnih soigralcev Mirana Pavlina ter Milenka Ačimovića.

Zlatko Zahović
Sportal Pomirjeni Zlatko Zahović izlil dušo

Ko je pred šestimi leti zapustil NK Maribor, navijači najbolj trofejnega slovenskega kluba niso niti slutili, da bodo vijolice v nadaljevanju izgubile primat v 1. SNL. Ko je bil Zlatko Zahović alfa in omega mariborskega kluba in skrbel za kadrovsko križanko, so pokal z naskokom največkrat dvignili v zrak v mestu ob Dravi.

Po stresnem koronskem letu, ko je Maribor najprej zapustil Darko Milanič, kmalu za njim pa je odšel še njegov tesni sodelavec Zahović, pa je Maribor izgubil stik z vrhom. Naslov prvaka je osvojil le še enkrat (2022), na pokalno lovoriko čaka že okroglih deset let, v Evropi se ni več nikoli uvrstil v glavno tekmovanje.

Zadnji državni naslov z Mariborom je proslavljal leta 2019. | Foto: Grega Valančič/Sportida Zadnji državni naslov z Mariborom je proslavljal leta 2019. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ni ga bilo nogometnega delavca v Sloveniji, ki si ne bi želel, da bi se Zahović vrnil v šport, ki ga razume do potankosti in v katerem je dosegal imenitne uspehe. Tako kot igralec, ne nazadnje je še vedno strelski rekorder članske reprezentance, kot tudi eden redkih Slovencev, ki je zaigral v finalu lige prvakov, pozneje pa še kot športni direktor in idejni vodja razvoja mariborskega kluba, na katerega so bili lahko ljubosumni tako v regiji kot na širšem območju.

Iz rok predsednika NZS prejel nagrado

V dresu slovenske izbrane vrste je dosegel 35 zadetkov in je še vedno rekorder. | Foto: AP / Guliverimage V dresu slovenske izbrane vrste je dosegel 35 zadetkov in je še vedno rekorder. Foto: AP / Guliverimage Marsikdo bi si ga želel videti tudi v krovni zvezi, zlasti okrog članske izbrane vrste, katere rezultati v zadnjih letih nihajo in ki išče pot do tega, da bi se pogosteje družila z evropsko elito. Zahović, ki se lahko pohvali z bogatim nogometnim znanjem, po letu 2020 ni deloval v nogometnih krogih.

Prelevil se je v vlogo športnega upokojenca in dedka. Spremlja predstave sina Luke Zahovića, ki se je iz Poljske preselil v Romunijo, kjer v dresu CFR Cluja še čaka na strelski prvenec, ob koncu leta 2025 je iz rok prvega moža krovne zveze Radenka Mijatovića prejel nagrado Nogometne zveze Slovenije (NZS), zdaj pa se obetajo spremembe.

Maribor? Tako slabo mu ne gre.

Ko je bil športni direktor Maribora, so vijolice osvajale lovorike kot po tekočem traku. | Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Ko je bil športni direktor Maribora, so vijolice osvajale lovorike kot po tekočem traku. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Ob gostovanju v televizijski oddaji Pod prečko je namignil, da se po šestih letih vrača v nogometni svet. S tem je razvnel domišljijo ljubiteljev nogometa, a ostal skrivnosten, saj še ni hotel razkriti, v kateri vlogi se bo ukvarjal z nogometom.

Dal je vnaprej vedeti, da se ne vrača v Ljudski vrt. "Tako slabo mi ne gre," je odgovoril v svojem slogu. Želja tistih navijačev Maribora, ki so prepričani, da bi njegova vrnitev vijolicam pomagala do vzpona in uspešnejšega napada na slovenski vrh, tako ostaja neuresničena.

Maribor po zadnjem porazu na štajerskem derbiju v Celju (0:1) ostaja na drugem mestu 1. SNL, za vodilnimi grofi pa zaostaja kar 12 točk. Če bo hotel zaigrati v Evropi, bo moral v tej sezoni, v kateri mu za ovratnik dihata Koper in Olimpija, osvojiti najmanj tretje mesto.

Po porazu v Celju se je zaostanek Maribora za prvim mestom povečal na 12 točk. | Foto: Aleš Fevžer Po porazu v Celju se je zaostanek Maribora za prvim mestom povečal na 12 točk. Foto: Aleš Fevžer

Pri tem je Zahovića pred kratkim zmotila javno izrečena ocena iz mariborskega kluba, da je cilj vijolic drugo mesto. "To moram komentirati … Da je cilj za Maribor drugo mesto … Maribor? Nerodno mi je. Greš skozi klub, vidiš vse te lovorike in drugo mesto … Razumem, da so mogoče želeli prenesti pritisk s trenerja, ampak ni primerno, da se to pove v javnosti. To je malo neodgovorno," je po poročanju SportKluba povedal v oddaji Pod prečko, v kateri pogosto kot gost komentira dogajanje v slovenskem nogometu.

Gre po stopinjah Pavlina in Ačimovića

Zlatko Zahović bo sodeloval z Evropsko nogometno zvezo. | Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Zlatko Zahović bo sodeloval z Evropsko nogometno zvezo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Zahović je dal vedeti, da je v zadnjem obdobju prejel tri ponudbe. Ena ga je prepričala in jo je sprejel. Tako bo nogometni svet kmalu bogatejši za slovitega povratnika.

"Ne gre za nič posebnega, vendar je znova neki stik z nogometom," je napovedal spremembo, ki je glasno odjeknila v slovenskem nogometnem okolju. Ne vrača se namreč vsak dan takšen velikan, kot je 55-letni slovenski strelski rekorder.

Po poročanju Nogomanie pa je že jasno, katero ponudbo je sprejel Zahović. Ne bo neposredno povezan s slovenskim nogometom, ampak se bo pridružil evropski krovni zvezi. Na tekmah pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa), pri kateri vlogo predsednika že dolgo opravlja Aleksander Čeferin, bo opravljal vlogo "opazovalca".

Evropska nogometna zveza (Uefa), ki ji predseduje Aleksander Čeferin, bo v prihodnosti sodelovala tudi z velikanom slovenskega nogometa Zlatkom Zahovićem. | Foto: Reuters Evropska nogometna zveza (Uefa), ki ji predseduje Aleksander Čeferin, bo v prihodnosti sodelovala tudi z velikanom slovenskega nogometa Zlatkom Zahovićem. Foto: Reuters

Tako ga čaka veliko potovanj, Uefi pa bo dajal povratne informacije v obliki poročil, hkrati pa sodeloval tudi pri izboru najboljših igralcev dvoboja kot tudi drugih izborih, ki jih v svojih tekmovanjih izvaja Uefa. Zahović se bo tako lotil nalog, ki sta jih pred njim opravljala tudi njegova nekdanja reprezentančna soigralca Miran Pavlin in Milenko Ačimović.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
