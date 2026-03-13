Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ž. L., STA

13. 3. 2026,
14.26

48 minut

Novi trener Celja Vitor Campelos navdušen nad Zlatkom Zahovićem

Ž. L., STA

Vitor Campelos, NK Celje | Vitor Campelos je prvič spregovoril za slovenske medije. | Foto Guliverimage

Vitor Campelos je prvič spregovoril za slovenske medije.

Foto: Guliverimage

Portugalec Vitor Campelos je uradno prevzel vodenje članske ekipe nogometnega kluba Celje. Petdesetletni strateg, ki je trenerske izkušnje nabiral pri številnih portugalskih klubih, je s Celjani sklenil pogodbo do konca sezone 2027/28. V knežjem mesto so novega trenerja danes predstavili javnosti.

Vitor Campelos
Sportal Celje ima novega trenerja, blamaža v Evropi odnesla Majevskega

Portugalski strokovnjak iz Guimaraesa Victor Campelos je na današnji novinarski konferenci dejal, da je počaščen, da bo sedel na klop nogometašev Celja. "Zelo sem navdušen, da sem tukaj in v veliko čast mi je, da sem dobil priložnost za delo v tako velikem klubu, kot je Celje. Želim začeti z delom in prepričan sem, da ga bomo skupaj dobro opravili."

Spregovoril je tudi o razlogih, zaradi katerih je izbral Celje. "Ta klub spremljam že nekaj let. Poleg tega prihajam iz Guimaraesa. Celjani so se s tamkajšnjim klubom doslej že trikrat pomerili v evropskih pokalih. Videl sem, da gre za klub, ki hitro raste, kar je predvsem zasluga predsednika Valerija Kolotila."

Celjsko moštvo je v zadnjem času pod vodstvom zdaj že nekdanjega trenerja Ivana Majevskega padlo v rezultatsko krizo, saj je izgubilo tri od zadnjih petih tekem v domačem prvenstvu in v četrtek doživelo boleč poraz na prvi tekmi osmine finala konferenčne lige proti grškemu AEK z 0:4.

Igralcem vrniti samozavest in zaupanje vase

Campelos se ob vsem navedenem zaveda, da ga čaka precej izzivov, da ekipo vrne na zmagovite tirnice. "Glede na naš način igre, moramo kar nekaj stvari izboljšati. Vsak trener ima svoj pogled na to, kako naj njegovo moštvo igra. Osebno menim, da moram igralcem ponovno vrniti samozavest in zaupanje vase, saj imajo potrebno kakovost. Do konca sezone nas čaka še deset tekem, po katerih želimo biti prvaki, pri čemer vse tekmece zelo spoštujemo."

Vitor Campelos je s Celjani sklenil pogodbo do konca sezone 2027/28. | Foto: Guliverimage Vitor Campelos je s Celjani sklenil pogodbo do konca sezone 2027/28. Foto: Guliverimage Novi trener Celja je ob tem izpostavil tudi razlike v igri moštva pod vodstvom španskega strokovnjaka Alberta Riere in Belorusa Ivana Majevskega. "Ko je bil na klopi moštva Albert Riera, je bila ekipa bolj povezana. Igralci so bili bližje drug drugemu pri gradnji napada. Zdaj so malce bolj oddaljeni. Ponovno moramo vzpostaviti ravnovesje v moštvu. Tukaj vidim glavne razlike med Riero in Majevskim."

Svojo trenersko pot je Campelos začel kot pomočnik trenerja pri savdskem al Itifaku, kasneje pa je v Savdski Arabiji kot pomočnik deloval še pri Šarjahu in al Itihadu.

V sezoni 2013/14 je stopil na samostojno pot in prevzel drugo ekipo madžarskega Fehervarja. Sledila je vrnitev na Portugalsko, kjer je najprej vodil drugoligaša Trofense, nato drugo ekipo Vitorie Guimaraes in kasneje še Moreirense. Po kratki vmesni epizodi v Savdski Arabiji se je znova vrnil domov in prevzel Chaves.

To je bilo njegovo najuspešnejše poglavje, saj je klub s skrajnega severa države iz druge lige popeljal v prvoligaško konkurenco, nato pa ga že v prvi sezoni med elito vse do konca držal v igri za evropske vozovnice in zasedel končno sedmo mesto.

Njegova naslednja postaja je bil Gil Vicente, zadnji klub, ki ga je vodil pred prihodom v Celje, pa je bil Avs FS med julijem in novembrom leta 2024.

"Slovenski igralci so mi všeč, ker tehnično dobri. Na Portugalskem je za Guimaraes igral Zlatko Zahović, ki je bil tehnično odličen." | Foto: AP / Guliverimage "Slovenski igralci so mi všeč, ker tehnično dobri. Na Portugalskem je za Guimaraes igral Zlatko Zahović, ki je bil tehnično odličen." Foto: AP / Guliverimage

V nedeljo zahteven izziv v Kopru

Campelos bo prvi trening vodil danes popoldne, je klub zapisal na svoji spletni strani, prvi izziv na klopi grofov pa ga čaka v nedeljo, ko Celje gostuje pri drugouvrščenem Kopru. Na lestvici ima Celje 50 točk, Koper s tekmo več 45, Maribor pa je tretji s 43 točkami.

"Zame je to najpomembnejša tekma sezone. Nanjo se bomo morali hitro pripraviti. Poleg tega za večino igralcev ne vem, v kakšen stanju so po četrtkovi tekmi. To bom videl šele na današnjem treningu. Delati moramo hitro in začeti od prve sekunde," je o prvem izzivu povedal Portugalec, ki je pohvalil tehnično znanje slovenskih nogometašev in kot enega najboljših izpostavil Zlatka Zahovića.

Svojim varovancem namerava podati tudi jasno sporočilo. "Igralcem bom povedal, da želim biti prvak, saj menim, da imajo za to ustrezno kvaliteto. Hočem, da si me zapomnijo kot dobrega trenerja, pod katerim so se uspešno razvijali. Ko so igralci in ekipe srečni, igrajo precej bolje in lažje dosegajo svoje cilje," je sklenil Campelos.

