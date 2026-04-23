Aleksander Čeferin priznal: Tudi jaz ne razumem več Vara

Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin je priznal, da tudi sam ne razume več vseh pravil in interpretacij sodnikov pri uporabi video tehnologije oziroma sistema Var.

"Tudi jaz tega ne razumem več," je v četrtek priznal predsednik Aleksander Čeferin na konferenci Forum, ki jo je v Madridu organiziral Apollo Sports Capital, novi večinski delničar Atletico Madrida.

"Navijači ne morejo razumeti različnih interpretacij pravil od tekme do tekme, tudi jaz jih ne razumem več. Pri igranju z roko na primer, ali gre za enajstmetrovko ali ne, ali je bila namerna ali ne... Kako naj bi to vedel, saj nisi psihiater," je vzkliknil Čeferin.

"Sodnikom poskušamo razložiti, da je sodnik na igrišču tisti, ki odloča. Var bi moral posredovati le ob očitnih in jasnih napakah. In posredovanja morajo biti kratka, ne kot včasih v španski ali angleški ligi z 10-15-minutnimi prekinitvami za pregled posamezne akcije," je dodal.

Predsednik Uefe meni, da je najboljši način za preprečevanje napak strogo spoštovanje predpisov Mednarodnega odbora za nogometna pravila Ifab.