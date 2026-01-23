Na ekipnem sprintu zmagi za Nemki in Norvežana

Na tekmi smučarjev tekačev za svetovni pokal v švicarskem Gomsu so danes opravili ekipni sprinterski preizkušnji. Slovenskih predstavnikov na tekmah ni bilo, zmagi pa sta si pritekli prva nemška dvojica v ženski in prva norveška zasedba v moški konkurenci.

Laura Gimmler in Coletta Rydzek sta na zadnji takšni preizkušnji (6 x 1,5 kilometra) pred olimpijskimi igrami dosegli zmago. V Gomsu sta s časom 20:33,34 premagali norveške tekmice, v ekipi Norveška I sta bili Astrid Oeyre Slind in Julie Bjervig Drivenes, zaostali sta 52 stotink, tretje mesto je pripadlo Norveški II s Karoline Groetting in Tiril Udnes Weng, ki sta imeli še dve desetinki večji zaostanek.

Pri moških je slavila prva norveška ekipa, v njej sta bila Harald Oestberg Amundsen in Einar Hedegart, sekundo in 94 stotnik je zaostala prva italijanska naveza z Elio Barpom in Federicom Pellegrinom, 2,76 sekunde pa sta zaostala Američana Ben Ogden in Gus Schumacher.

V Gomsu se bo spored tekem svetovnega pokala nadaljeval s sprinterskima tekmama v klasičnem slogu v soboto, v nedeljo pa bosta na vrsti še tekmi na 20 kilometrov s skupinskim startom.