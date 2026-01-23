Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
23. 1. 2026,
16.24

smučarski tek

Petek, 23. 1. 2026, 16.24

Smučarski tek, Goms, ekipni sprint

Na ekipnem sprintu zmagi za Nemki in Norvežana

STA

Laura Gimmler se je zmage veselila s Coletto Rydzek. Foto Guliverimage

Laura Gimmler se je zmage veselila s Coletto Rydzek.

Foto: Guliverimage

Na tekmi smučarjev tekačev za svetovni pokal v švicarskem Gomsu so danes opravili ekipni sprinterski preizkušnji. Slovenskih predstavnikov na tekmah ni bilo, zmagi pa sta si pritekli prva nemška dvojica v ženski in prva norveška zasedba v moški konkurenci.

Laura Gimmler in Coletta Rydzek sta na zadnji takšni preizkušnji (6 x 1,5 kilometra) pred olimpijskimi igrami dosegli zmago. V Gomsu sta s časom 20:33,34 premagali norveške tekmice, v ekipi Norveška I sta bili Astrid Oeyre Slind in Julie Bjervig Drivenes, zaostali sta 52 stotink, tretje mesto je pripadlo Norveški II s Karoline Groetting in Tiril Udnes Weng, ki sta imeli še dve desetinki večji zaostanek.

Pri moških je slavila prva norveška ekipa, v njej sta bila Harald Oestberg Amundsen in Einar Hedegart, sekundo in 94 stotnik je zaostala prva italijanska naveza z Elio Barpom in Federicom Pellegrinom, 2,76 sekunde pa sta zaostala Američana Ben Ogden in Gus Schumacher.

V Gomsu se bo spored tekem svetovnega pokala nadaljeval s sprinterskima tekmama v klasičnem slogu v soboto, v nedeljo pa bosta na vrsti še tekmi na 20 kilometrov s skupinskim startom.

