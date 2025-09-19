Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Petek,
19. 9. 2025,
9.42

Osveženo pred

20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,37

Natisni članek

Natisni članek
bomba Berlin evakuacija

Petek, 19. 9. 2025, 9.42

20 minut

V Berlinu evakuirajo 20 tisoč ljudi, zaprli tudi vladne stavbe: kaj se dogaja?

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,37
Berlin evakuacija | Petsto metrov okoli eksploziva so vzpostavili varovano območje. | Foto Guliverimage

Petsto metrov okoli eksploziva so vzpostavili varovano območje.

Foto: Guliverimage

V Berlinu je v teku evakuacija 20 tisoč ljudi, poroča Daily Mail. Odkrili so namreč dve bombi iz druge svetovne vojne.

Danes bo v Berlinu približno 20 tisoč ljudi moralo začasno zapustiti svoje domove. Tudi vladne stavbe so v četrtek pozno zvečer zaprli. V nemški prestolnici so namreč našli dve neeksplodirani bombi iz druge svetovne vojne. Policija je potrdila, da so v reki Spree v četrtek našli bombo iz 40. let prejšnjega stoletja.

Druga bomba iz vojne, težka 100 kilogramov, je bila najdena dan prej, v sredo, v okrožju Spandau. Tudi ta naj bi naj bi bila danes dezaktivirana.

Okoli 7.500 ljudem so naročili, naj zapustijo Fischerinsel, predel južno od reke, policija pa je hodila od vrat do vrat in prosila domačine v turističnem okrožju Mitte, naj odidejo.

V mestu je nastala velika gneča 

Prebivalcem gosto poseljenega območja so naročili, naj se umaknejo zaradi morebitne eksplozije. Detonacija bomb je po njihovi oceni lahko smrtno nevarna, je zapisano v izrednem obvestilu.

Petsto metrov okoli eksploziva so vzpostavili varovano območje, vključno z berlinsko mestno hišo.

Policija je danes zjutraj sporočila, da so vse ljudi uspešno evakuirali. 

Okoli zasilnih zatočišč in bližnji šoli se je zvrstila množica ljudi, podzemne železnice in ulice so bile zaprte, je poročal nemški časopis DW.

Doha, napad, Izrael
Novice Serija eksplozij v glavnem mestu Katarja, oglasile so se ZDA #video
Gasilci
Novice Sto tisoč evrov škode po obsežnem požaru v Mariboru
tajfun Kajiki, Vietnam
Novice V Vietnamu zaradi tajfuna evakuacije več deset tisoč ljudi
Los Angeles požar
Novice Nov velik požar v Los Angelesu: oblasti ukazale evakuacijo skoraj tristo tisoč ljudi
bomba Berlin evakuacija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.