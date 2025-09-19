V Berlinu je v teku evakuacija 20 tisoč ljudi, poroča Daily Mail. Odkrili so namreč dve bombi iz druge svetovne vojne.

Danes bo v Berlinu približno 20 tisoč ljudi moralo začasno zapustiti svoje domove. Tudi vladne stavbe so v četrtek pozno zvečer zaprli. V nemški prestolnici so namreč našli dve neeksplodirani bombi iz druge svetovne vojne. Policija je potrdila, da so v reki Spree v četrtek našli bombo iz 40. let prejšnjega stoletja.

Druga bomba iz vojne, težka 100 kilogramov, je bila najdena dan prej, v sredo, v okrožju Spandau. Tudi ta naj bi naj bi bila danes dezaktivirana.

Okoli 7.500 ljudem so naročili, naj zapustijo Fischerinsel, predel južno od reke, policija pa je hodila od vrat do vrat in prosila domačine v turističnem okrožju Mitte, naj odidejo.

V mestu je nastala velika gneča

Prebivalcem gosto poseljenega območja so naročili, naj se umaknejo zaradi morebitne eksplozije. Detonacija bomb je po njihovi oceni lahko smrtno nevarna, je zapisano v izrednem obvestilu.

Petsto metrov okoli eksploziva so vzpostavili varovano območje, vključno z berlinsko mestno hišo.

Policija je danes zjutraj sporočila, da so vse ljudi uspešno evakuirali.

Okoli zasilnih zatočišč in bližnji šoli se je zvrstila množica ljudi, podzemne železnice in ulice so bile zaprte, je poročal nemški časopis DW.