Pivovarna Union pred selitvijo v slovo še razjezila delavce

Delavcem so odpravnino nakazali kot plačo, to pa pomeni, da so zanjo morali plačati davek. Odpravnina do višine desetih plač je sicer neobdavčena. Na sestankih s predstavniki podjetja delavci glede tega niso dosegli dogovora.

"Naslanjajo se na zakon o delovnih razmerjih, čeprav imamo mi svojo kolektivno pogodbo," naj bi med drugim dejal neimenovani zaposleni. Kot so še zapisali na Svet 24, nameravajo delavci, ki se počutijo opeharjene, pivovarno tožiti.

Za komentar glede dogajanja smo se obrnili tudi na pivovarno Laško Union, na njihove odgovore pa še čakamo.