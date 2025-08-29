Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Petek,
29. 8. 2025,
13.31

Osveženo pred

39 minut

turizem hotelirstvo tožba Booking.com

Petek, 29. 8. 2025, 13.31

39 minut

V množični tožbi proti platformi Booking več kot 15 tisoč evropskih hotelov

Avtorji:
D.K., STA

Booking.com, Booking | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Množični tožbi proti platformi za rezervacijo nastanitev Booking.com se je pridružilo več kot 15 tisoč hotelov, je sporočilo združenje evropskih hotelirjev HOTREC. Danes se je iztekel rok za pridružitev tožbi, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Tožbo, v kateri sodelujejo tudi slovenski hotelirji, bodo vložili do konca leta.

Največ hotelov, ki sodelujejo v tožbi, prihaja iz Italije, in sicer okoli tri tisoč. Približno dva tisoč jih prihaja iz Nemčije. Po številu sodelujočih hotelov sledijo Nizozemska, Grčija in Avstrija, izjavo italijanskega združenja hotelirjev Federalberghi povzema dpa.

Direktor Turistično gostinske zbornice Slovenije (TGZS) Fedja Pobegajlo je sredi meseca za STA potrdil, da v množični tožbi sodelujejo tudi slovenski hotelirji.

Booking.com
Iz združenja HOTREC so danes sporočili, da bo tožba predvidoma vložena na amsterdamskem okrožnem sodišču do konca leta. Kot je po poročanju dpa navedeno na spletni strani, posvečeni skupinski tožbi, bi hotelirji lahko zahtevali povračilo do 30 odstotkov plačanih provizij, skupaj z obrestmi.

Po mnenju predsednika združenja HOTREC Aleksandrosa Vasilikosa je bil odziv na tožbo neizmeren. Kot je dejal, je hotelska industrija enotna v zahtevi, da "dominantni vratar spremeni svoje ravnanje na trgu in prevzame odgovornost za svoje neprimerno ravnanje".

Zahtevajo odškodnino za zadnjih 20 let

V središču spora so paritetne klavzule oz. tako imenovane klavzule o najboljši ceni, s katerimi je platforma od hotelov več let zahtevala, da svojih sob na drugih kanalih – vključno z lastnimi spletnimi stranmi – ne smejo ponujati po nižjih cenah kot na Bookingu.

Booking.com naj bi na ta način spodkopaval nadzor hotelov nad cenami, omejeval konkurenco in odvračal goste od neposrednih rezervacij.

Hotelirji po navedbah HOTREC zahtevajo odškodnino za obdobje od 2004 do 2024.

Booking.com, Booking
Pravni postopki se po besedah Pobegajla odvijajo v prid hotelom, saj sledijo sodbi Sodišča EU iz septembra 2024, ki je potrdila, da so paritetne klavzule, ki jih je uporabljal Booking.com, kršile evropsko zakonodajo o konkurenci.

Booking.com medtem tožbi nasprotuje in očitke zavrača.

turizem hotelirstvo tožba Booking.com
