Kaos v mariborskem hotelu: najemnik odšel brez besed, izginila spletna stran, lastnik in zaposleni v šoku

Potem ko so nemški najemniki, predstavniki družbe 1912 Hotels SI, konec prejšnjega tedna nenadoma zapustili hotel Habakuk pod Mariborskim Pohorjem, s tem pa zaposlene pahnili v negotovost, so se na dogajanje odzvali lastniki hotela. Ena prvih nalog bo prizadevanje za ohranitev delovnih mest in ustrezna ureditev statusa zaposlenih, so zagotovili.

Na dogajanje v nedavno delno prenovljenem najvišje kategoriziranem hotelu v Mariboru, ki je lani iz lastništva Term Maribor oziroma ruskega Gazproma prešel v last družbe Metalka Commerce, so v petek opozorili predstavniki Sindikata delavcev gostinstva in turizma. Kot so pojasnili, so ostali brez informacij glede prihodnosti hotela, skrbita jih tudi morebitna izguba delovnih mest in izplačilo septembrskih plač.

O dejanju vodstva seznanjeni s strani medijev

Iz podjetja Metalka Commerce, ki je v mestu ob Dravi pred leti kupilo tudi premoženje propadlega vinarja Vinag in s tem znamenito Vinagovo klet v središču mesta, so zdaj sporočili, da so bili o dejanju vodstva hotela seznanjeni s strani medijev.

"Kot edini zakoniti zastopnik Metalke Commerce nisem bil obveščen, obveščena pa ni bila niti Odvetniška družba Božič Malneršič in Bandelj, ki nas zastopa v zvezi z urejanjem razmerij z najemnikom hotela," je povedal predsednik uprave Metalke Commerce Franc Ziherl in potrdil, da je komunikacija med njimi v zadnjem obdobju potekala izključno prek odvetnikov.

Najemnik od maja letos ni več plačeval najemnin

Z družbo 1912 Hotels SI so lansko poletje sklenili najemno pogodbo, ker pa najemnik najemnin od maja letos ni več plačeval, so ga pisno pozvali, da v dodatnem roku poravna zapadle obveznosti in ga opozorili, da bodo v nasprotnem primeru odstopili od pogodbe. Nemški najemniki po Ziherlovih besedah kljub pozivom dolgov niso poravnali, zato je najemna pogodba prenehala veljati.

Metalka Commerce je vložila predlog za izvršbo, najemnik pa naj bi se tudi po začetku sodnega postopka in po izdanem sklepu o izvršbi še naprej izogibal plačilu obveznosti. Kot je namreč povedal Ziherl, je družba 1912 Hotels SI denarni tok preusmerila na račun v tujini, ki ga je odprla v začetku oktobra, očitno z namenom, da bi se izognila prisilni izterjavi.

Najemniki naj bi po Ziherlovih informacijah poslovnim partnerjem poslali tudi uradno obvestilo, da od 10. oktobra niso več upravljalec hotela, niso pa pristopili k dokončni ureditvi stanja in opravili predaje hotela lastniku ter podpisa primopredajnega zapisnika.

"Preprosto so zapustili hotel, ne da bi me o tem predhodno obvestili"

"Preprosto so zapustili hotel, ne da bi me o tem predhodno obvestili in ne da bi uredili razmerja z delavci. Zaradi tega nam nastaja škoda tako na premoženju kot na poslovnemu ugledu ter imenu hotela, zaradi česar bomo morali sami pristopiti k reševanju nastalih razmer, da čim bolj omejimo nastanek škodljivih posledic, ki jih je zakrivil najemnik z neodgovornim ravnanjem," je dejal Ziherl.

Kot je še poudaril, družba 1912 Hotels SI ob svojem odhodu ni poskrbela niti za zaščito pravic svojih delavcev in jih je brez vsakršnih pojasnil pustila v negotovosti. Zato bo ena prvih aktivnosti Metalke Commerce prizadevanje za ohranitev zaposlitev in ustrezno ureditev statusa zaposlenih.

Spletna stran je nedosegljiva

Da v mariborskem hotelu Habakuk, ki se je še nedavno omenjal kot možna lokacija prvega slovenskega hotela svetovno znane verige Hard Rock Hotels, vlada popoln kaos, danes piše tudi Večer. Kot med drugim poroča, je spletna stran hotela nedosegljiva, izginil je tudi s spletne platforme Booking.com.

Kljub vsemu v hotelu pod Pohorjem še vedno bivajo gostje, medtem pa zaposleni opozarjajo, da so ostali brez osnovnih pogojev za delo in brez odgovorov vodstva. Po njihovih informacijah upravljanje hotela že prevzema lastnik, ki je že začel vzpostavljati rezervacijske in računovodske sisteme, da bi hotel čim prej ponovno normalno zaživel.

Za časnik je direktorica prodaje pri 1912 Hotels SI Petra Zierer potrdila, da so v petek prenehali upravljati hotel, potek ko so jim na sestanku med njihovim direktorjem Audunom Lekvejem in lastnikom hotela odpovedali pogodbo o upravljanju.

"Zahteva lastnika je bila 'effective immediately' - torej s takojšnjim učinkom, in zahteval je, da objekt zapustimo takoj po sestanku," je še dodala in poudarila, da od 10. oktobra niso več upravljalec hotela. Z odhodom so izključili tudi vse programske in rezervacijske sisteme, kar je ohromilo delovanje hotela, še piše Večer.