Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Torek,
14. 10. 2025,
9.01

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
najemnik zaposleni hotel Maribor Habakuk

Torek, 14. 10. 2025, 9.01

5 minut

Kaos v mariborskem hotelu: najemnik odšel brez besed, izginila spletna stran, lastnik in zaposleni v šoku

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
hotel Habakuk, Maribor | V hotelu pod Pohorjem še vedno bivajo gostje, medtem pa zaposleni opozarjajo, da so ostali brez osnovnih pogojev za delo in brez odgovorov vodstva. | Foto STA

V hotelu pod Pohorjem še vedno bivajo gostje, medtem pa zaposleni opozarjajo, da so ostali brez osnovnih pogojev za delo in brez odgovorov vodstva.

Foto: STA

Potem ko so nemški najemniki, predstavniki družbe 1912 Hotels SI, konec prejšnjega tedna nenadoma zapustili hotel Habakuk pod Mariborskim Pohorjem, s tem pa zaposlene pahnili v negotovost, so se na dogajanje odzvali lastniki hotela. Ena prvih nalog bo prizadevanje za ohranitev delovnih mest in ustrezna ureditev statusa zaposlenih, so zagotovili.

Na dogajanje v nedavno delno prenovljenem najvišje kategoriziranem hotelu v Mariboru, ki je lani iz lastništva Term Maribor oziroma ruskega Gazproma prešel v last družbe Metalka Commerce, so v petek opozorili predstavniki Sindikata delavcev gostinstva in turizma. Kot so pojasnili, so ostali brez informacij glede prihodnosti hotela, skrbita jih tudi morebitna izguba delovnih mest in izplačilo septembrskih plač.

O dejanju vodstva seznanjeni s strani medijev 

Iz podjetja Metalka Commerce, ki je v mestu ob Dravi pred leti kupilo tudi premoženje propadlega vinarja Vinag in s tem znamenito Vinagovo klet v središču mesta, so zdaj sporočili, da so bili o dejanju vodstva hotela seznanjeni s strani medijev.

"Kot edini zakoniti zastopnik Metalke Commerce nisem bil obveščen, obveščena pa ni bila niti Odvetniška družba Božič Malneršič in Bandelj, ki nas zastopa v zvezi z urejanjem razmerij z najemnikom hotela," je povedal predsednik uprave Metalke Commerce Franc Ziherl in potrdil, da je komunikacija med njimi v zadnjem obdobju potekala izključno prek odvetnikov.

Najemnik od maja letos ni več plačeval najemnin 

Z družbo 1912 Hotels SI so lansko poletje sklenili najemno pogodbo, ker pa najemnik najemnin od maja letos ni več plačeval, so ga pisno pozvali, da v dodatnem roku poravna zapadle obveznosti in ga opozorili, da bodo v nasprotnem primeru odstopili od pogodbe. Nemški najemniki po Ziherlovih besedah kljub pozivom dolgov niso poravnali, zato je najemna pogodba prenehala veljati.

Metalka Commerce je vložila predlog za izvršbo, najemnik pa naj bi se tudi po začetku sodnega postopka in po izdanem sklepu o izvršbi še naprej izogibal plačilu obveznosti. Kot je namreč povedal Ziherl, je družba 1912 Hotels SI denarni tok preusmerila na račun v tujini, ki ga je odprla v začetku oktobra, očitno z namenom, da bi se izognila prisilni izterjavi.

Najemniki naj bi po Ziherlovih informacijah poslovnim partnerjem poslali tudi uradno obvestilo, da od 10. oktobra niso več upravljalec hotela, niso pa pristopili k dokončni ureditvi stanja in opravili predaje hotela lastniku ter podpisa primopredajnega zapisnika.

"Preprosto so zapustili hotel, ne da bi me o tem predhodno obvestili"

"Preprosto so zapustili hotel, ne da bi me o tem predhodno obvestili in ne da bi uredili razmerja z delavci. Zaradi tega nam nastaja škoda tako na premoženju kot na poslovnemu ugledu ter imenu hotela, zaradi česar bomo morali sami pristopiti k reševanju nastalih razmer, da čim bolj omejimo nastanek škodljivih posledic, ki jih je zakrivil najemnik z neodgovornim ravnanjem," je dejal Ziherl.

Kot je še poudaril, družba 1912 Hotels SI ob svojem odhodu ni poskrbela niti za zaščito pravic svojih delavcev in jih je brez vsakršnih pojasnil pustila v negotovosti. Zato bo ena prvih aktivnosti Metalke Commerce prizadevanje za ohranitev zaposlitev in ustrezno ureditev statusa zaposlenih.

Spletna stran je nedosegljiva 

Da v mariborskem hotelu Habakuk, ki se je še nedavno omenjal kot možna lokacija prvega slovenskega hotela svetovno znane verige Hard Rock Hotels, vlada popoln kaos, danes piše tudi Večer. Kot med drugim poroča, je spletna stran hotela nedosegljiva, izginil je tudi s spletne platforme Booking.com.

Kljub vsemu v hotelu pod Pohorjem še vedno bivajo gostje, medtem pa zaposleni opozarjajo, da so ostali brez osnovnih pogojev za delo in brez odgovorov vodstva. Po njihovih informacijah upravljanje hotela že prevzema lastnik, ki je že začel vzpostavljati rezervacijske in računovodske sisteme, da bi hotel čim prej ponovno normalno zaživel.

Za časnik je direktorica prodaje pri 1912 Hotels SI Petra Zierer potrdila, da so v petek prenehali upravljati hotel, potek ko so jim na sestanku med njihovim direktorjem Audunom Lekvejem in lastnikom hotela odpovedali pogodbo o upravljanju.

"Zahteva lastnika je bila 'effective immediately' - torej s takojšnjim učinkom, in zahteval je, da objekt zapustimo takoj po sestanku," je še dodala in poudarila, da od 10. oktobra niso več upravljalec hotela. Z odhodom so izključili tudi vse programske in rezervacijske sisteme, kar je ohromilo delovanje hotela, še piše Večer.

Hotel Habakuk
Novice Novi upravljavec Hotela Habakuk napoveduje ohranjanje najvišje ravni kakovosti #video #foto
Mariborsko Pohorje
Novice Parkirišče pod hotelom Habakuk pod Mariborskim Pohorjem stalno plačljivo
najemnik zaposleni hotel Maribor Habakuk
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.