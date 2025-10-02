63-letni domačin umrl pod traktorjem, ko ga je hotel ustaviti

Novomeški policisti so sporočili podrobnosti tragične nesreče v bližini naselja Straža pri Raki, v kateri je v sredo nekaj po 14. uri traktor povozil 63-letnega domačina.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so na kraju dogodka z ogledom in zbiranjem obvestil ugotovili, da je delo na travniku s traktorjem opravljal 63-letni domačin.

Na navideznem ravninskem delu travnika je ustavil in sestopil s traktorja. Traktor se je začel premikati, voznik pa ga je najprej hotel ustaviti z rokami, kar mu ni uspelo. Pri plezanju na traktor je stopil na stopnico, takrat pa mu je spodrsnilo in je padel med kolesa traktorja.

Moškega je traktor prevozil z enim od zadnjih koles, poškodbe pa so bile tako hude, da je umrl na kraju.

Policisti so z ogledom kraja dogodka izključili tujo krivdo in bodo s poročilom obvestili pristojno državno tožilstvo.