Francoski kolesarski profesionalec Pierre Latoru bo svojo kariero kot kaže sklenil nekaj dni prej, kot je načrtoval. Na treningu za dirko evropske serije Chrono des Nations, na kateri bi čez dva tedna nastopil v vožnji na čas, je 31-letnika zbilo dostavno vozilo, kar bi lahko pomenilo, da je svojo zadnjo sezono med profesionalci že zaključil.

"To je bil verjetno eden zadnjih treningov, ki sem jih opravil s Pierrom," je v pogovoru za časnik Dauphine Libere pojasnil Claude Latour, oče ponesrečenega kolesarja. "Kot običajno sem mu sledil na skuterju, ko ga je z vzvratnim ogledalom v roko zadel kamion," je nesrečo opisal Latour starejši.

31-letnega kolesarja so pripeljali na urgenco, prepričani si bili, da ima zlomljeno roko, a se je izkazalo, da jo je odnesel brez zlomov, pa vseeno s precej resnimi poškodbami, tako da je ogrožen nastop na njegovi zadnji dirki kariere. Upokojitve sicer še ni uradno naznanil, ta načrt je v bistvu z zgornjo izjavo o "enem zadnjih treningov" razkril njegov oče Claude. Na to, da je to njegova zadnja sezona, je sicer namigoval že od letošnjega junija, ko ga njegova ekipa TotalEnergies ni uvrstila med kandidate za Tour.

Pierre Latour je med profesionalce stopil leta 2015 v moštvu AG2R La Mondiale, leto kasneje je dobil eno etapo na Vuelti, v karieri pa je zbral skupno sedem zmag. Leta 2018 je na Dirki po Franciji osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja, znan pa je bil predvsem po pobegih in izjemno zadržani ter previdni vožnji na spustih. Teh ga je bilo domala panično strah in te hibe se ni uspel otresti nikoli, poroča portal Road.cc.

Preberite še: