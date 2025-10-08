Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Sreda,
8. 10. 2025,
17.18

Osveženo pred

57 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
nesreča nesreča TotalEnergies Pierre Latour

Sreda, 8. 10. 2025, 17.18

57 minut

Nesreča

Pierre Latour na treningu za zadnjo dirko kariere doživel nesrečo

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Pierre Latour | Je Pierre Latour že končal sezono in z njo tudi kariero? | Foto Guliverimage

Je Pierre Latour že končal sezono in z njo tudi kariero?

Foto: Guliverimage

Francoski kolesarski profesionalec Pierre Latoru bo svojo kariero kot kaže sklenil nekaj dni prej, kot je načrtoval. Na treningu za dirko evropske serije Chrono des Nations, na kateri bi čez dva tedna nastopil v vožnji na čas, je 31-letnika zbilo dostavno vozilo, kar bi lahko pomenilo, da je svojo zadnjo sezono med profesionalci že zaključil.

"To je bil verjetno eden zadnjih treningov, ki sem jih opravil s Pierrom," je v pogovoru za časnik Dauphine Libere pojasnil Claude Latour, oče ponesrečenega kolesarja. "Kot običajno sem mu sledil na skuterju, ko ga je z vzvratnim ogledalom v roko zadel kamion," je nesrečo opisal Latour starejši.

31-letnega kolesarja so pripeljali na urgenco, prepričani si bili, da ima zlomljeno roko, a se je izkazalo, da jo je odnesel brez zlomov, pa vseeno s precej resnimi poškodbami, tako da je ogrožen nastop na njegovi zadnji dirki kariere. Upokojitve sicer še ni uradno naznanil, ta načrt je v bistvu z zgornjo izjavo o "enem zadnjih treningov" razkril njegov oče Claude. Na to, da je to njegova zadnja sezona, je sicer namigoval že od letošnjega junija, ko ga njegova ekipa TotalEnergies ni uvrstila med kandidate za Tour.

Pierre Latour je med profesionalce stopil leta 2015 v moštvu AG2R La Mondiale, leto kasneje je dobil eno etapo na Vuelti, v karieri pa je zbral skupno sedem zmag. Leta 2018 je na Dirki po Franciji osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja, znan pa je bil predvsem po pobegih in izjemno zadržani ter previdni vožnji na spustih. Teh ga je bilo domala panično strah in te hibe se ni uspel otresti nikoli, poroča portal Road.cc.

Preberite še:

Remco Evenepoel Ruanda 2025
Sportal V novi ekipi Evenepoela vedo, kako zakrpati razliko do Pogačarja
nesreča nesreča TotalEnergies Pierre Latour
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.