Odstopil direktor novomeške policijske postaje #vŽivo

Po tragičnem dogodku, ko je pred lokalom Patriot v središču Novega mesta, umrl Novomeščan Aleš Šutar, je bil uveden strokovni nadzor nad delom PU Novo mesto. Strokovni nadzor je pokazal, da se PU Novo mesto sooča s specifičnimi varnostnimi izzivi na varnostno obremenjenem območju.

Nadzorniki so preverili postopanje policije pred lokalom Patriot. Ugotovili so, da so policisti tiste noči policisti intervenirali trikrat, še dodatno pa so izvedli nadzor v notranjosti lokala in nadzor nad varnostniki lokala. Ugotovili si, da dva varnostnika nista imela veljavne licence za opravljanje varovanja na takšnih dogodkih.

V strokovnem nadzoru so nadzorniki ugotovili, da PU Novo mesto svoje naloge v celoti ne izvaja strokovno s predpisi, v celoti ne izvaja strokovno, vendar dokaj učinkovito, saj rezultati dela dosegajo zastavljene cilje.

Z ugotovitvami je bil seznanjen Generalne direktor policije Damjan Petrič, ki je o ugotovitvah seznanil direktorja novomeške policijske uprave Igorja Juršiča. Ta je podal odstopno izjavo, ki jo je Petrič tudi sprejel.