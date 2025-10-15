Dva tisoč kilometrov s komaj 3,8-metrskim avtomobilom ni bil zalogaj, saj je hyundai inster eden najbolj uporabnih in energijsko učinkovitih majhnih električnih avtomobilov v Sloveniji. Malček je resen zgled evropski industriji, cenovno pa bodo tudi korejca jezili predvsem kitajski tekmeci.

Foto: Gregor Pavšič Hyundai inster je presenetljivo prepričljiv majhen avtomobil, ki je od znotraj bistveno večji, kot bi na prvi pogled sodili po njegovi zunanjosti. Inster prepriča z voznimi lastnostmi, ki presegajo njegov avtomobilski segment, enako z več kot 300-kilometrskim dosegom in dobro opremo. Korejski malček sicer ni nov avtomobil, a kljub temu zelo jasno pokaže evropski industriji, kakšen avtomobil naj izdela.

Palec gor: zanimiva oblika (vsem pač ne bo všeč), prostorski izkoristek, poraba in doseg, konstantna moč polnjenja, vozne lastnosti

zanimiva oblika (vsem pač ne bo všeč), prostorski izkoristek, poraba in doseg, konstantna moč polnjenja, vozne lastnosti Palec dol: okretnost in večji obračalni krog, dodatna oprema viša ceno, baterija ni železo-fosfatna (LFP)

Foto: Gregor Pavšič

V zadnjih mesecih smo veliko pisali o novi generaciji majhnih mestnih avtomobilov, ki pospešeno dobivajo električne pogone in katerih cena se spušča na raven klasičnih bencinsko gnanih (hibridnih) alternativ. Take avtomobile že dobro poznajo na Kitajskem in ti malčki, ki so za spodobno ceno zelo dobro opremljeni in tudi varnostno prepričljivi, so že ali pa še bodo potrkali tudi na slovenska vrata. Evropski vodilni proizvajalci take male avtomobile šele razvijajo in lovijo zaostanek.

Potem so tu še Korejci. Hyundai je v Evropo pripeljal navidezno nov model inster, ki pa to dejansko ni. V Koreji ga že sedem let vozijo z bencinskimi motorji. Za Evropo so mu namenili novo ime in električni pogon ter s tem pospešili dostop do ponudbe avtomobila tega razreda. Prav zato, ker inster ni nov avtomobil in ne prihaja z namenske električne platforme, je vtis, ki ga je pustil ta avtomobil, še toliko bolj presenetljiv.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Na prvi pogled je inster videti zares majhen in ozek. Dolg je 3,8 metra, širok 1,6 metra in visok 1,57 metra. S tem spada v najmanjši avtomobilski razred.

Toda ko se usedemo v avtomobil, nas čaka presenečenje. Prostora v insterju je veliko – in to tudi po širini. Prostorski izkoristek notranjosti je zares dober, zato imamo komolce čisto blizu vrat in tudi za odlagalne površine v vratih je skoraj zmanjkalo prostora. Zaradi kar dolge medosne razdalje (2,58 m) in kratkih previsov bosta zadaj udobno sedeli dve odrasli osebi, za otroke pa bo prostora na pretek.

Foto: Gregor Pavšič

Insterja poganja 71- ali 84-kilovatni motor, baterija ima kapaciteto 42 ali 49 kilovatnih ur (kWh). Avtomobil je presenetljivo poskočen, in to ne le z mesta v ravni črti, temveč tudi med ovinki.

Prožnost pogona je odlična. Če se med majhnimi električnimi avtomobili zares dobro pelje renault 5, je inster tej izkušnji precej blizu in tako z vidika položaja za volanom kot voznih lastnosti.

Pohvaliti velja zares dobro usklajeno rekuperacijo zavorne energije, ki pomaga vozniku peljati samo s pritiski na eno stopalko. Po tem umerjanju je inster celo blizu teslam.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Nad ergonomijo pripomb ni, saj ima avtomobil povsem zadovoljiv vmesnik na zaslonu in tudi dovolj fizičnih stikal ter gumbov. Menjalnik se upravlja z vrtljivo ročico ob volanskem obroču.

Med pozitivnimi lastnostmi avtomobila (kar presenetljivo, ker pišemo o malčku) je prostorski izkoristek. Kot odpiranja zadnjih stranskih vrat je zelo širok, naslonjala sedežev je mogoče zložiti v ravno dno. Če sedimo zadaj, si lahko pripravimo počivalnik, peljati pa je mogoče tudi dolge predmete.

Edina stvar, ki zares zmoti, je velik obračalni krog. Inster, če to ocenjujemo glede na njegove dimenzije, zares ni okreten. Saj ne, da bodo s tem velike težave, toda mestni malčki so bili ponavadi pri okretnosti precej bolj prepričljivi.

Foto: Gregor Pavšič

Poraba po dva tisoč prevoženih kilometrih se je ustavila pri dobrih 14 kWh na sto kilometrov. Vožnja je bila pretežno avtocestna. Ob nekaj več podeželskih kilometrih pade na okrog 12 kWh, v mestu pa lahko tudi pod 10 kWh. Tudi pri naši kombinirani (avtocestni) porabi je doseg več kot 300 kilometrov, kar je za avtomobil take velikosti in namembnosti seveda odlično. Vsi ti podatki veljajo za različico z večjo baterijo, a prav gotovo bo večini povsem dovolj že manjša. Le sedem kWh manjša kapaciteta pomeni okrog 50 kilometrov krajši doseg, kar pa bo za povprečno uporabo tudi še povsem dovolj.

Poleg energijskega izkoristka lahko pohvalimo tudi zelo solidno hitro polnjenje. To sicer ne bo prevladujoč način polnjenja takega avtomobila, ki bo večinoma priključen na domačo vtičnico in bo imel dokaj rutinsko odmerjene vsakodnevne kilometre. Od 20 do 80 odstotkov se je baterija napolnila v dobrih 20 minutah. Največja moč je bila dobrih 80 kilovatov, ki je bila zelo konstantna. Padla je šele med 60- in 70-odstotno napolnjenostjo.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Inster pač ni kitajski avtomobil, ki bi stavil le na najnižjo ceno na trgu. Cena je solidno nizka, a ravno najcenejši inster tudi ni. Primerljiv je z razred večjimi avtomobili, kamor sicer realno po svojih zmogljivosti in tudi prostornosti (razen prtljažnika) tudi spada. Dongfeng box je nekaj širši in tudi vsaj dva ali tri tisočake cenejši, a se pelje precej slabše kot inster.

Ta je za zdaj kakovostno prepričljivejši od večine evropskih tekmecev, cenovno pa ugodnejši kot na primer Renaultova petka. Po velikosti bo insterjev neposredni tekmec bolj novi twingo. Zanimivo bo videti njegovo ceno v primerjavi z insterjem, če bosta imela oba primerljivo veliko baterijo. Podobno kot omenjeni box tudi inster po dosegu in prostornosti kar rine iz svojega razreda.

Foto: Gregor Pavšič

Izhodiščna cena je dobra. Pri manjši bateriji je to slabih 24 tisočakov, pri večji pa smo že bližje 26 kot 25 tisoč evrom. Insterju nato ponagajajo dodatki, ki jih je kar veliko, in z njimi cena lahko naraste celo proti 30 tisočakom. Kitajski tekmeci ne zahtevajo doplačila za barvo, v osnovno ceno imajo vključeno že praktično vso opremo.

Za malega hyundaia bo treba pri srednjem paketu opreme odšteti med 27 in 29 tisoč evrov. Tu je sicer še subvencija 7.200 evrov. To je dobra cena za tako uporaben in prostoren avtomobil, a obenem je ta cena tudi dokaj visoka, če upoštevamo insterjeve dimenzije.

Testni inster je imel kljub najvišjemu paketu opreme še vedno precej doplačil. Barva za 420 evrov, zimski paket za 270 evrov, digitalni ključ za 290 evrov, tudi sistem V2L stane kar zasoljenih 720 evrov. Vse to je ceno testnega vozila dvignilo na več kot 32 tisočakov, kar pa je že skoraj 50 odstotkov nad izhodiščno ceno insterja (z manjšo baterijo).

Zgled evropski avtomobilski industriji?

Toda kljub ceni osnovno sporočilo insterja ostaja – to zagotovo ni zadnji Hyundaiev mestni avtomobil, že zdaj pa evropski avtomobilski konkurenci zelo jasno kaže, kakšen avtomobil mora izdelati. Ne bi bilo slabo, če bi tudi v Wolfsburgu, Mladi Boleslavi, Parizu in še kje kupili kakega pod krinko in z njim opravili nekaj testnih kilometrov.

Kaj pa tekmeci? Če omenimo le električne – tu so dongfeng box, osnovni renault 5 z manjšo baterijo, eden najresnejših pa bo kar nekaj tisočakov cenejši BYD dolphin surf. Prodajno uspešnejši je v Sloveniji tudi že leapmotor T03, ki pa ga še nismo vozili.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič