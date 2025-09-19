Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Petek,
19. 9. 2025,
6.27

Osveženo pred

54 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
električni avtomobili eclipse cross Mitsubishi

Petek, 19. 9. 2025, 6.27

54 minut

Mitsubishi eclipse cross

Se vam zdi znan? Ni naključje, Mitsubishi na ceste z električnim eclipse cross.

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Mitsubishi eclipse cross | Foto Mitsubishi

Foto: Mitsubishi

Mitsubishi v Evropo vrača še en model in sicer električni eclipse cross, ki je preoblečeni renault scenic.

Po letu 2010, ko je po evropskih cestah vozil mestni i-MiEV, bo druga generacija eclipse cross za Mitsubishi prvi električni avtomobil v Evropi. Znano ime so uporabili tudi že za večinoma znani avtomobil, ki ga poznamo kot novodobni renault scenic. Ta je izdelan na namenski električni platformi. 

Tehnična zasnova eclipse cross je renault scenic e-tech. | Foto: Gregor Pavšič Tehnična zasnova eclipse cross je renault scenic e-tech. Foto: Gregor Pavšič Baterija enaka kot pri sorodnem scenicu

Oblikovno se eclipse cross od scenica razlikuje v nekaj zunanjih malenkostih. Za pogon skrbi elektromotor z močjo 160 kilovatov in 300 Nm navora. Baterija tipa NMC ima kapaciteto 87 kilovatnih ur (kWh), prihodnje leto sledi še manjša baterija - kapaciteta bo, sodeč po scenicu, predvidoma 60 kWh. Če sklepamo po scenicu, bo Mitsubishi z eclipse cross dobil prostorsko privlačen družinski električni križanec, ki ima solidno porabo in s tem tudi doseg. Ta je pri scenicu na testu znašal tudi prek 400 kilometrov. Slabša stran vozila je zgolj povprečna moč in tudi krivulja hitrega polnjenja. 

Eclipse cross bodo tako kot scenica izdelovali v Franciji (Douai). To je po coltu (clio) in ASX (captur) tretji dvojček sodelovanja Renault-Mitsubishi, kmalu pa na ceste prihaja še hibridni grandis (symbioz). Med obstoječimi Mitsubishijevimi modeli tako iz japonske tovarne prihaja le še outlander. 

Mitsubishi eclipse cross | Foto: Mitsubishi Foto: Mitsubishi Mitsubishi eclipse cross | Foto: Mitsubishi Foto: Mitsubishi Mitsubishi eclipse cross | Foto: Mitsubishi Foto: Mitsubishi Mitsubishi eclipse cross | Foto: Mitsubishi Foto: Mitsubishi

električni avtomobili eclipse cross Mitsubishi
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.