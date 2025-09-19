Po letu 2010, ko je po evropskih cestah vozil mestni i-MiEV, bo druga generacija eclipse cross za Mitsubishi prvi električni avtomobil v Evropi. Znano ime so uporabili tudi že za večinoma znani avtomobil, ki ga poznamo kot novodobni renault scenic. Ta je izdelan na namenski električni platformi.

Tehnična zasnova eclipse cross je renault scenic e-tech. Foto: Gregor Pavšič

Oblikovno se eclipse cross od scenica razlikuje v nekaj zunanjih malenkostih. Za pogon skrbi elektromotor z močjo 160 kilovatov in 300 Nm navora. Baterija tipa NMC ima kapaciteto 87 kilovatnih ur (kWh), prihodnje leto sledi še manjša baterija - kapaciteta bo, sodeč po scenicu, predvidoma 60 kWh. Če sklepamo po scenicu, bo Mitsubishi z eclipse cross dobil prostorsko privlačen družinski električni križanec, ki ima solidno porabo in s tem tudi doseg. Ta je pri scenicu na testu znašal tudi prek 400 kilometrov. Slabša stran vozila je zgolj povprečna moč in tudi krivulja hitrega polnjenja.

Eclipse cross bodo tako kot scenica izdelovali v Franciji (Douai). To je po coltu (clio) in ASX (captur) tretji dvojček sodelovanja Renault-Mitsubishi, kmalu pa na ceste prihaja še hibridni grandis (symbioz). Med obstoječimi Mitsubishijevimi modeli tako iz japonske tovarne prihaja le še outlander.

Foto: Mitsubishi Foto: Mitsubishi Foto: Mitsubishi Foto: Mitsubishi