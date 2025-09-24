"Ta lepi in posebni občutek me še vedno drži," je v prvem intervjuju po poroki za revijo Jana povedal predsednik vlade Robert Golob.

Robert Golob in Tina Gaber Golob sta v prvem intervjuju kot zakonca za revijo Jana odstrla zaveso v svojo zasebnost in ljubezensko zvezo, ki se je po njunih besedah začela, ko sta spoznala, da si delita pogled na svet, ki ga želita spremeniti na bolje. To se je zgodilo v obdobju, ko sta preživljala vsak svojo stisko, ona zaradi smrti v družini, on zaradi razveze od prve žene.

"Kot predsednik vlade je še posebej težko najti nekoga, ki mu lahko zaupaš," je dejal Golob, "ko sem spoznal osebo z enakimi vrednotami in družino, ki sem ji že prej zaupal, sem občutil neizmerno olajšanje. Kot da sem končno našel človeka, ki mu lahko izlijem svojo dušo."

Foto: Foto-Video Kolman

O vzponih in padcih

Svojo zvezo sta v intervjuju za Jano opisala kot precej dinamično, po besedah Goloba sta "povsem iskrena drug do drugega", a to ne pomeni, da se kdaj ne pojavijo nesporazumi. "Ljudje pogosto mislijo, da so prepiri nekaj slabega, midva pa verjameva, da so vzponi in padci nekaj normalnega," je dejala Tina Gaber Golob, "ključno je, kako se prepiraš in kaj iz tega odneseš. To je prava umetnost."

"Tina je zelo iskrena in hitro pove, če jo kaj moti," pa je povedal Robert Golob, "v resnici je to prav osvobajajoče - imeti odnos, v katerem lahko odkrito izraziš svoje misli in je to sprejeto kot nekaj povsem normalnega. Tudi sicer si ne bi želel živeti kot v srednjem veku, ko partnerke niso smele govoriti o tem, v kar verjamejo."

Foto: Foto-Video Kolman

O starostni razliki

Njuna želja za skupno prihodnost je preprosta - da bi čim dlje trajala. "Če imaš partnerja, ki je 20 let starejši, si želiš, da bi ti bil dan čas," je v intervjuju za Jano odkrito dejala Tina Gaber Golob, "zato mu tudi večkrat rečem, naj se ne sekira za stvari, ki niso pomembne, ker mora imeti lepe, čiste žile, da bo čim dlje ob meni."

