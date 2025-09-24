Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Sreda,
24. 9. 2025,
10.33

Osveženo pred

28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Tina Gaber Golob Robert Golob Robert Golob

Sreda, 24. 9. 2025, 10.33

28 minut

Tina in Robert Golob: Sva popolnoma iskrena drug do drugega

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Golob Gaber poroka | Foto Foto-Video Kolman

Foto: Foto-Video Kolman

"Ta lepi in posebni občutek me še vedno drži," je v prvem intervjuju po poroki za revijo Jana povedal predsednik vlade Robert Golob.

Robert Golob in Tina Gaber Golob sta v prvem intervjuju kot zakonca za revijo Jana odstrla zaveso v svojo zasebnost in ljubezensko zvezo, ki se je po njunih besedah začela, ko sta spoznala, da si delita pogled na svet, ki ga želita spremeniti na bolje. To se je zgodilo v obdobju, ko sta preživljala vsak svojo stisko, ona zaradi smrti v družini, on zaradi razveze od prve žene.

"Kot predsednik vlade je še posebej težko najti nekoga, ki mu lahko zaupaš," je dejal Golob, "ko sem spoznal osebo z enakimi vrednotami in družino, ki sem ji že prej zaupal, sem občutil neizmerno olajšanje. Kot da sem končno našel človeka, ki mu lahko izlijem svojo dušo."

Golob Gaber poroka | Foto: Foto-Video Kolman Foto: Foto-Video Kolman

O vzponih in padcih

Svojo zvezo sta v intervjuju za Jano opisala kot precej dinamično, po besedah Goloba sta "povsem iskrena drug do drugega", a to ne pomeni, da se kdaj ne pojavijo nesporazumi. "Ljudje pogosto mislijo, da so prepiri nekaj slabega, midva pa verjameva, da so vzponi in padci nekaj normalnega," je dejala Tina Gaber Golob, "ključno je, kako se prepiraš in kaj iz tega odneseš. To je prava umetnost."

"Tina je zelo iskrena in hitro pove, če jo kaj moti," pa je povedal Robert Golob, "v resnici je to prav osvobajajoče - imeti odnos, v katerem lahko odkrito izraziš svoje misli in je to sprejeto kot nekaj povsem normalnega. Tudi sicer si ne bi želel živeti kot v srednjem veku, ko partnerke niso smele govoriti o tem, v kar verjamejo."

Golob Gaber poroka | Foto: Foto-Video Kolman Foto: Foto-Video Kolman

O starostni razliki

Njuna želja za skupno prihodnost je preprosta - da bi čim dlje trajala. "Če imaš partnerja, ki je 20 let starejši, si želiš, da bi ti bil dan čas," je v intervjuju za Jano odkrito dejala Tina Gaber Golob, "zato mu tudi večkrat rečem, naj se ne sekira za stvari, ki niso pomembne, ker mora imeti lepe, čiste žile, da bo čim dlje ob meni."

Oglejte si še:

Golob Gaber poroka
Trendi Zdaj vemo, kakšna je bila poroka Roberta Goloba in Tine Gaber
Tina Gaber Golob Robert Golob Robert Golob
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.