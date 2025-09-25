Bojan Križaj, najbolj vidni predstavnik zlate dobe slovenskega smučanja, je ob 80. obletnici proizvajalca smuči in športne opreme Elan v Begunjah na Gorenjskem opisal tudi rivalstvo s slovitim švedskim alpskim smučarjem. "Ingemar Stenmark je živel v svojem svetu, ves čas smo imeli tarčo na njegovem hrbtu," je dejal Križaj.

"Večja prijatelja sva zdaj, ko je tekmovalno obdobje mimo," je dejal Križaj v pogovoru z novinarji. "Stenmark je dejansko živel v svojem svetu in ves čas smo imeli tarčo na njegovem hrbtu, saj smo ga želeli premagati. Včasih nam je uspelo, velikokrat pa ne," je dejal o rivalstvu z, do prihoda Mikaele Shiffrin, najbolj dominantnim smučarjem v belem cirkusu.

"Če bi vedeli zakaj, potem bi bili mi boljši." Foto: Aleš Fevžer

Pri 12 letih so ga izbrali za manekena

Križaj, ki je z osmimi zmagami v svetovnem pokalu še vedno Slovenec z največjim številom zmag v svetovnem pokalu med moškimi, ne pozna odgovora na vprašanje, zakaj je Stenmark tako izstopal. "Če bi vedeli zakaj, potem bi bili mi boljši. Enostavno se mu je vse poklopilo," je prepričan Križaj.

Spregovoril je tudi o začetkih sodelovanja z Elanom. "Ko sem bil star 12 let, sem bil, ne vem po kakšnem ključu, izbran za manekena v reklamnem spotu, ki smo ga snemali na Voglu. Ko so se pojavili oglasni plakati, je bila to moja prva skupna akcija z Elanom. Od tistega trenutka naprej sem bolj pozorno spremljal, kaj se dogaja med menoj in podjetjem. Ko pa so prišli rezultati, je to postalo nekaj samo po sebi umevnega in je kar trajalo."

"Komaj čakam, da pade sneg, da nove produkte preizkusimo na snegu, ker so po prvih rezultatih smučke noro dobre." Foto: Aleš Fevžer

S Stenmarkom so se srečavali že v mladinski konkurenci. "Ingemar je bil že takrat zelo superioren. Mi smo se v tisti fazi šele dobro prebujali oziroma učili. Ko smo dosegli prve odmevne mednarodne rezultate, je jasno tudi podjetje Elan postalo pozorno na domačo ekipo in smo bili privilegirani do te mere, da smo dobivali dejansko najboljši material in imeli skupaj z mednarodno ekipo, ki je bila takrat kar velika, tudi na Švedskem, priložnost sokreirati razvoj smuči. To je bila ena krasna simbioza," je čase sodelovanja z Elanom opisal Križaj.

V zadnjih desetletjih je razvoj smuči šel zelo naprej. "Vedno je bila kakšna nova priložnost, da smo primerjali smuči med seboj, iskali nove rešitve. Tehnologi v Elanu so bili zelo pozorni na vse komentarje in skušali vse te ideje s terena prenesti najprej na risalno desko in potem v proizvodnjo, kjer so nam jasno ves čas dali na voljo raznorazne testne variante in na koncu je bilo na nas, da se odločimo, kaj je optimalno za tisti trenutek."

"Naslednji dan se je začel proces ponavljati, tako da je bil razvoj brez konca in kraja. Mislim, da je velika vrlina teh ljudi, tehnologov, da so znali prisluhniti in imeli idejo, kako pravzaprav to uresničiti."

"Elan je znan po svoji kreativnosti in viziji, kar ga krasi še vedno," je poudaril Križaj. Na nedavni mednarodni prodajni konferenci so predstavili novo linijo. "Komaj čakam, da pade sneg, da nove produkte preizkusimo na snegu, ker so po prvih rezultatih smučke noro dobre," je napovedal sloviti Slovenec.

"Veste, časi so se spremenili, takrat ni bilo socialnih medijev ..." Foto: Aleš Fevžer

Dvomi, da bodo dvorane nadomestile smučanje na prostem

Prihodnost smučanja je negotova. "V dvoranah sem že smučal, ampak to je izhod v sili, dvomim, da bodo dvorane nadomestile smučanje na prostem. Upam, da se kmalu kaj zopet spremeni na bolje, da ne bomo iskali te 'flike snega' po celem svetu," je dejal Križaj.

Zaradi medijske izpostavljenosti dandanes ne bi bil rad v vlogi vrhunskega športnika. "Veste, časi so se spremenili, takrat ni bilo socialnih medijev in dostopa do vsakogar do te mere, kot je to danes."

"Včasih se mi novodobna ekipa športnikov kar smili, ker so dejansko na udaru 24 ur na dan. Mi smo v času, ko smo imeli res velike uspehe, vozili s seboj skupino novinarjev s tekme na tekmo. Ti so lahko neposredno spremljali, kar se je tam dogajalo, in poročali. Če o čem niso, je Tone Vogrinec s svojo fantastično sposobnostjo medijem prinese tisto, kar je bilo bistveno, sicer pa smo bili bolj ali manj izolirani. Ravno zaradi tega pravim, da je današnji šport postal zelo krut," je sklenil.

