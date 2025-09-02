Volkswagen bo kmalu razkril serijski model ID.2, prav tako pa tudi koncept izvedbe SUV tega istega vozila.

Po novi generaciji T-roca bodo pri Volkswagnu na razstavi IAA v Munchnu pokazali še serijski električni avtomobil ID.2. Pomembna novost za največjega evropskega avtomobilskega proizvajalca pa bo tudi koncept (predvidoma) podobnega vozila, ki pa bo imel zunanjost križanca oziroma športnega terenca. To bo torej električna alternativa za najbolje prodajani razred, kjer ima Volkswagen že kar nekaj klasično gnanih adutov.

Kompaktni električni SUV na cestah leta 2027

Skice vozila je objavil Volkswagnov vodja oblikovanja Andreas Mindt. Skice so še precej futuristične in dokaj malo povedo o konkretnem konceptu in poznejšem serijskem vozilu. Oblikovno povzema tudi nekaj elementov svežega T-roca, na ceste pa bo pripeljal eno leto po klasičnem modelu ID.2.

Ta bo serijsko na voljo z baterijama kapacitete 38 ali 56 kilovatnih ur, kar nekaj novosti bo tudi v notranjosti. Dobil bo 10,9-palčne digitalne merilnike, 12,9-palčni zaslon in tudi več gumbov kot jih imajo trenutni električni avtomobili družine ID.

Foto: Volkswagen