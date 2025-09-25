Kje Slovenci prihranijo največ pri vsakodnevnih nakupih?

Zdi se, da nikoli ni bilo težje napolniti nakupovalno košarico, ne da bi nas ob pogledu na končni znesek na blagajni neprijetno presenetilo. Še tako preprosti in vsakdanji nakupi se pogosto zaključijo z računom, ki preseže pričakovanja. Sadje, mleko, osnovna čistila, izdelki za nego – torej izdelki, ki jih potrebujemo vsak dan, so se v zadnjih letih bistveno podražili.

Marsikateri družinski proračun je vsak mesec pod drobnogledom. Potrošniki postajamo vedno bolj premišljeni pri nakupih, v trgovino hodimo s seznamom potrebščin, spremljamo popuste preko aplikacij in vse pogosteje razmišljamo, kako z vsakim nakupom kar najbolje izkoristiti vsak evro.

Vendar ali lahko kupujemo kakovostno in hkrati cenovno ugodno?

Ob dvigu cen številnih izdelkov se zdi, da izbira pogosto poteka med kakovostjo in ceno. A resnica je, da lahko s pravim pristopom in nekaj premišljenimi odločitvami oboje združimo.

Kakovost namreč ni nujno vezana na visoko ceno. Številni izdelki, ki so dostopnejši, ponujajo primerljivo, včasih celo boljšo kakovost kot znane blagovne znamke. Tako denimo trgovinske znamke potrošniki vse bolj prepoznavajo kot kakovostne, hkrati pa so cenovno prijaznejše. Tudi na področju kozmetike, gospodinjskih izdelkov in živilskih osnov je danes mogoče najti izdelke, ki zadostijo visokim standardom, a po bistveno nižji ceni.

SPAR se med trgovci že dolgo uveljavlja kot sinonim za kakovostne izdelke in ugodne cene. Njihova široka ponudba in premišljeno zastavljene akcije omogočajo, da kupci prihranijo, ne da bi se morali odpovedovati udobju ali kakovosti.

Ključ je v majhnih, a doslednih odločitvah

Prihranki se pogosto skrivajo v drobnih navadah, ki jih ponavljamo vsak teden. Premišljeno načrtovanje, izbira pravega dne za nakup, zamenjava blagovnih znamk in uporaba kuponov so preprosti koraki, ki lahko v praksi pomenijo občutno razliko na računu.

Namesto impulzivnih nakupov, ko pogosto v košarico romajo izdelki, ki jih sploh ne potrebujemo, nakupujte pametneje s premišljenim pristopom. Ključ do prihrankov je v načrtovanju ne le mesečnega proračuna, temveč tudi tedenskega jedilnika. Z jasnim pregledom, kaj boste pripravljali za kosilo in večerjo, lahko že doma oblikujete natančen nakupovalni seznam, ki vas v trgovini usmeri le k tistemu, kar res potrebujete.

Ob tem spremljajte tedenske akcije in kupone, ki omogočajo popuste, ter dodatne ugodnosti. Veliko prihrankov prinese tudi zamenjava znanih blagovnih znamk s kakovostnimi trgovskimi alternativami, ki ponujajo enako ali celo višjo kakovost po bistveno nižji ceni.

Ko te drobne odločitve postanejo navada, lahko brez večjega odrekanja občutno znižate mesečne stroške. In kar je najbolje, danes lahko vse to dosežete na enem mestu.

Ugodne cene, kakovost in izbira na enem mestu SPAR je vodilni v Sloveniji, ko gre za akcije in ugodnosti. Redno spremljanje njihovih letakov in aktualnih ponudb na spletu ali v aplikaciji vam omogoča, da vedno veste, kje se skriva največja vrednost za vaš denar. Njihove ugodnosti, združene pod geslom "V SPARU PRIŠPARAŠ", vam olajšajo dostop do kakovostnih izdelkov po ugodnih cenah. Akcija zajema različne ugodnosti in posebne ponudbe, ki potrošnikom olajšajo pametno nakupovanje. Izdelki S-BUDGET ponujajo širok izbor kakovostnih izdelkov po diskontnih cenah*, kar pomeni, da vam ni treba iskati nizkih cen drugje. Na enem mestu najdete vse, kar potrebujete – od osnovnih živil do gospodinjskih potrebščin – po vedno nizkih cenah, ki zagotavljajo resničen prihranek. Foto: SPAR Izdelki kakovostne znamke SPAR z oznako "Odlična kakovost" združujejo odličen okus, preverjeno kakovost in ugodne cene, s čimer v trgovini SPAR najdete izdelke, ki ustrezajo visokim standardom in so hkrati dostopni za vsak žep. Foto: SPAR SPAROV koledar ugodnosti je poln odličnih ponudb, ki jih lahko kombinirate z nakupom lastnih blagovnih znamk, kot sta S-BUDGET in kakovostna znamka SPAR. Akcije, kot so MEGA CENA, omogočajo nakup izbranih izdelkov po izjemno znižanih cenah, kar pomeni še dodatno priložnost za varčevanje. V trgovinah SPAR redno ponujajo tudi izdelke z oznako Trajno znižano. Gre za več kot 2.800 izdelkov priznanih blagovnih znamk, katerih cene ostanejo nespremenjene kar šest mesecev. Poleg tega najdete več kot 500 izdelkov priznanih blagovnih znamk, ki jih ne morete po redni ceni nikjer v Sloveniji kupiti ceneje kot v trgovinah SPAR. Poiščite jih pod oznako Redna cena - nikjer ceneje. Ta zaveza k cenovni konkurenčnosti potrjuje Sparovo vlogo vodilnega trgovca, ki ponuja najboljše cene za kakovostne izdelke.

Več kot 9 tisoč cen potrjuje, da je SPAR med najcenejšimi

Ko govorimo o zanesljivo nizkih cenah, so najboljši dokaz konkretni podatki. Neodvisna raziskava, ki je med januarjem 2022 in avgustom 2025 spremljala redne cene v slovenskih trgovinah, je pokazala, da je kar 93 % izdelkov v trgovinah SPAR na voljo po enaki ali nižji redni ceni kot v konkurenčnih trgovinah Mercator in Tuš.

Primerjava je zajela skoraj 9 tisoč izdelkov priznanih blagovnih znamk, popisi pa so bili izvedeni vsak mesec, zaporedoma 44 mesecev, v različnih regijah Slovenije (Mercator center Rudnik, Planet Tuš Celje, Planet Tuš Maribor). V analizi so bile upoštevane izključno redne cene, kar pomeni, da rezultati ne temeljijo na začasnih akcijah, temveč na stabilnosti ponudbe skozi čas.

Če želite zmanjšati izdatke, ne da bi se odrekli kakovosti ali udobju, je SPAR prava izbira. Z vsakodnevnimi kuponskimi ugodnostmi, trajno znižanimi cenami, široko ponudbo kakovostnih trgovskih znamk in neodvisno potrjeno cenovno konkurenčnostjo je pametno nakupovanje lažje kot kdaj koli prej.

*Diskontne cene v promocijah družbe SPAR Slovenija d.o.o. predstavljajo primerjavo cen izdelkov S-BUDGET s primerljivimi izdelki v diskontnih trgovinah (Hofer in Lidl). Zagotavljamo, da izvajamo redne mesečne popise, na podlagi katerih vsak prvi teden v mesecu po potrebi prilagajamo cene S-BUDGET izdelkov, ki s tem ostajajo na diskontnih cenah.