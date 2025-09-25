Zakaj se bolečine v kolenu pojavijo pri hoji po stopnicah in kako jih odpraviti?

Hoja po stopnicah je preprost funkcionalni test moči, koordinacije in zdravja kolena. Če vas pri vzponu ali spustu zbada pod pogačico, ob notranjem ali zunanjem robu sklepa, to ni normalno staranje – je signal, da nekaj v kinetični verigi kolk–koleno–gleženj ne deluje optimalno. V tem članku vam predstavljamo najpogostejše vzroke za pojav bolečin v kolenu pri hoji po stopnicah, kako poteka učinkovita fizioterapevtska obravnava in kako takšne težave rešujejo v kliniki Medicofit.

Hoja po stopnicah ni le vsakdanje opravilo, temveč pravi obremenitveni test za mišice in sklepe spodnjih okončin. Ravno zato bolečina v kolenu pri tem gibanju pogosto izstopa prej kot pri hoji po ravnem terenu. Gre za zgodnji opozorilni znak, ki ga velja resno obravnavati.

Bolečina se lahko pojavi pri mladih športnikih, rekreativcih in tudi pri starejši populaciji, kjer je prisotna obraba hrustanca. Vzroki so različni, vsak primer pa zahteva individualno obravnavo. Hitro prepoznavanje težave in strokovno vodenje lahko preprečita kronične zaplete ter nepotrebne omejitve v vsakdanjem življenju.

Zakaj se pojavi bolečina v kolenu ravno pri hoji po stopnicah?

Stopnice povečajo zahteve za mišico kvadriceps oz. sprednje stegenske mišice, patelofemoralni sklep in meniskuse. Pri spustu se sile na pogačico in tetive povečajo še bolj kot pri vzpenjanju po stopnicah, zato mnogi občutijo najostrejšo bolečino pri spuščanju. Prav spust je tako pogosto najbolj obremenjujoč trenutek za koleno.

Foto: Medicofit

Vzroki za bolečino v kolenu pri hoji po stopnicah so raznoliki, a se med najpogostejšimi ponavljajo določeni vzorci. Patelofemoralni bolečinski sindrom in hondromalacija pogačice sta tipični preobremenitveni stanji, pri katerih je bolečina skoncentrirana okoli pogačice ali pod njo in se izrazito pojavlja pri hoji po stopnicah, počepih ali daljšem sedenju. Pogosto se sočasno izraža slabša kontrola nad gibanjem kolka, s pomanjkljivo mišično močjo odmikalk kolka in iztegovalk kolena ter povečano kompresijo pogačice ob stegnenico.

Pogost vzrok je tudi osteoartritis kolena , pri katerem obraba hrustanca in spremembe v podpornem tkivu vodijo do bolečine, okorelosti in motenj ravno pri hoji po stopnicah. Pri mladi populaciji se vse pogosteje pojavlja patelarna tendinopatija ali t. i. skakalno koleno, pri katerem je sprva bolečina vezana na športne aktivnosti, kasneje pa postane stalna tudi pri vsakodnevnih gibih, kot sta vstajanje in hoja po stopnicah.

Ne smemo spregledati poškodb meniskusa , ki se kažejo kot bolečina ob zasuku kolenskega sklepa in večji obremenitvi ter občutek zaskočenja ali nestabilnosti, pri čemer so stopnice pogosto eden najbolj neprijetnih izzivov. Med dodatnimi, a prav tako pomembnimi vzroki se pojavljajo težave z iliotibialnim traktom in vnetja sluznih vrečk oz. burz ob pogačici, ki povzročajo pekočo ali razlivajočo se bolečino ob strani kolena, še posebej pri tekačih in pri ponavljajočih se obremenitvah.

Kdo je najbolj dovzeten za pojav bolečin v kolenu?

Adolescenti, mlajše ženske in rekreativni tekači so še posebej nagnjeni k razvoju patelofemoralnega bolečinskega sindroma in hondromalacije pogačice, pri čemer tveganje povečajo hitre spremembe volumna treninga ter pomanjkljiv nadzor nad gibanjem kolka in gležnjev.

Osebe srednjih in starejših let, še posebej tiste s čezmerno telesno težo ali preteklimi poškodbami kolena, pogosteje razvijejo osteoartritis in rupture meniskusa. Športniki, ki se ukvarjajo s skakalnimi disciplinami, pa so zaradi ponavljajočih se eksplozivnih gibov bolj izpostavljeni razvoju patelarne tendinopatije.

Kdaj je potreben specialistični pregled?

Če se pojavi izrazita oteklina, občutek nestabilnosti, zaskočen sklep, vročina ali nepojasnjena izguba funkcije, je nujen zgodnji zdravniški pregled. Pri sumu na svežo poškodbo meniskusa ali pri močni bolečini, ki ne popušča, ne odlašajte z diagnostičnim slikanjem in specialistično obravnavo.

Foto: Medicofit

Učinkovita diagnostika se začne z natančnim pogovorom o simptomih, kliničnim pregledom in funkcionalnimi testi (počepi, spust z ene noge, biomehanika gibanja). Pri sumu na poškodbo meniskusa se dodajo posebni klinični testi in po potrebi magnetna resonanca. Pri osteoartritisu pa je za odločanje o obravnavi pomembnejša funkcija kot sama rentgenska slika.

Najprimernejša pot zdravljenja: fizioterapija

Najbolj smiselna pot obravnave teh težav je fizioterapija , ki mora biti dosledna in prilagojena posamezniku. Zdravljenje se začne z edukacijo, saj pacient mora razumeti, da bolečina pri hoji po stopnicah ne pomeni dodatne obrabe, temveč preobčutljivost tkiv ob prevelikih silah, kar lahko postopno premagujemo z načrtnim programom.

Temelj obravnave je vadba moči in mišične vzdržljivosti, pri čemer pri patelofemoralnem bolečinskem sindromu najboljše rezultate daje kombinacija vaj za izboljšanje mišic kolka in sprednjih stegenskih mišic, pri osteoartritisu pa vadba moči in aerobna aktivnost, ki dokazano zmanjšata bolečino.

Foto: Medicofit

Pri tendinopatiji je ključno postopno obremenjevanje tetive z ekscentričnimi vajami, kasneje pa še z izometričnimi in koncentričnimi gibi. Pomembno je tudi izboljševanje gibljivosti kolenskega sklepa, kadar je ta omejena, ter izboljšanje biomehanike hoje – učenje mehkejšega spusta s stabilnim kolenom in pravilnim prenosom težišča.

Pripomočki, kot so ortoze, trakovi ali vložki, lahko dodatno pomagajo, vendar nikoli niso osnova zdravljenja. K uspehu pomembno prispevajo tudi spremembe življenjskega sloga, kot so znižanje telesne mase, kakovosten spanec in obvladovanje stresa, saj vse to vpliva na zaznavo bolečine in obremenitve sklepa.

V večini primerov protibolečinske injekcije in operacija niso potrebne, saj se stanje ob vztrajni in pravilno zasnovani rehabilitaciji uspešno obvlada. Poseg pride v poštev le pri resnih poškodbah, kot je zaklep kolena zaradi meniskusa, ali ob neuspehu konservativne terapije.

Celostna obravnava bolečin v kolenu v kliniki Medicofit

Zdravljenje bolečin v kolenu v kliniki Medicofit temelji na celostnem in individualno usmerjenem pristopu. Ta se začne z diagnostičnim pregledom, ki ga opravi specialist fizioterapevt za poškodbe kolenskega sklepa. Prvi obisk vključuje poglobljen pogovor, analizo hoje po stopnicah, test moči in gibljivosti ter funkcionalne teste.

Foto: Medicofit

Za zmanjšanje bolečin in preostalih pridruženih simptomov se v uvodni fazi večji poudarek nameni instrumentalnim protibolečinskim postopkom zdravljenja, med katere spadajo terapija Wintecare TECAR, visokoenergijska laserska terapija Summus in udarni valovi EMS Dolorclast. Omenjene metode spadajo med prebojne tehnologije na področju fizioterapevtskega zdravljenja ter omogočajo hitro in učinkovito odpravo bolečin.

Ob instrumentalnih postopkih se komplementarno izvajajo tudi specialne tehnike manualne terapije ter terapevtska vadba, ki je prilagojena posameznikovim zmožnostim in dolgoročnim ciljem. V prvih tednih zdravljenja se osredotočajo na progresivno vadbo moči, ki vključuje tudi ekscentrična gibanja in vsakdanja funkcionalna gibanja.

V srednji fazi zdravljenja sledi prehod iz terapevtske vadbe v kineziološko . Kineziološka vadba poteka pod nadzorom specialista kineziologa ter vključuje enonožne naloge, večje amplitude gibanja, vključitev pliometričnih gibov za športnike in prenos gibalnih vzorcev v vsakdanje aktivnosti.

Foto: Medicofit

Strokovnjaki klinike Medicofit se zavedajo pomembnosti redne telesne vadbe pri trajnem obvladovanju bolečin v kolenu, zato so pripravili poseben postkineziološki program individualno prilagojene vadbe, s katerim boste preventivno ukrepali pred ponovnim pojavom bolečin v kolenu.

Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja bolečin v kolenu 58-letna Tatjana, po poklicu računovodkinja, je obiskala kliniko Medicofit zaradi bolečin v desnem kolenu, ki so se v zadnjih mesecih zgolj stopnjevale in bile najizrazitejše pri hoji po stopnicah navzdol. Težave so se začele pojavljati postopno, bolečina pa je v zadnjem obdobju postala tako izrazita, da se je gospa začela izogibati hoji po stopnicah. Specialist fizioterapevt je med uvodnim kliničnim pregledom ugotovil povečano občutljivost na sprednji strani kolena, ob pogačici, zmanjšano moč mišice kvadriceps in predvsem oslabljen nevromišični nadzor kolena pri funkcionalnih obremenitvah. Oteklina ni bila prisotna, poskus izvedbe počepa pa je bil boleč. Gospa je opisala nespecifično bolečnost na sprednji strani kolena neposredno ob pogačici. Klinična slika je kazala na patelofemoralni bolečinski sindrom. Na podlagi anamneze in kliničnega pregleda je bil zastavljen 14-tedenski program celostnega fizioterapevtskega zdravljenja. Uvodna faza je vključevala protivnetne in protibolečinske instrumentalne terapije – udarni valovi, TECAR in laserska terapija – ter temeljne terapevtske vaje za izboljšanje aktivacije sprednjih stegenskih mišic. Komplementarno so se izvajale specialne manualne tehnike. V srednji in pozni fazi zdravljenja je bil največji poudarek na krepitvi stegenske in kolčne muskulature, kar se je izvajalo v okviru kineziološke vadbe. Izboljšanje stanja se je pokazalo že po desetih tednih, ko je gospa poročala o občutku stabilnejšega kolena in ponovne zmožnosti hoje po stopnicah brez bolečin. Ob koncu zdravljenja se je odločila za vključitev v preventivni program individualne vadbe za dolgoročno preprečitev ponovnega pojava težav.

Kako dolgo traja zdravljenje bolečin v kolenu?

Pri osteoartritisu kolena strokovno vodena vadba dokazano zmanjša bolečino in izboljša funkcijo. Pri patelofemoralnem bolečinskem sindromu je običajno opazen napredek v od šestih do 12 tednih, stabilizacija pa v nekaj mesecih. Pri patelarni tendinopatiji je čas okrevanja daljši, a z doslednim programom se funkcija povrne.

Pri vseh stanjih je ključna rednost in postopno stopnjevanje obremenitev. Ob tem se je treba zavedati tudi specifičnih individualno pogojenih lastnosti posameznega stanja, trajanja simptomov ter tudi posameznikovega življenjskega sloga in gibalnih navad.

V vsakdanjem življenju se pogosto pojavlja mit, da je bolečine mogoče obvladovati s popolnim počitkom. To nikakor ne drži, saj gibalna abstinenca zmanjšuje kapaciteto tkiv in celo podaljša težave. Boljša pot je dozirana izpostavitev gibanju: ostanete pod pragom bolečine, obremenitev pa postopno dvigujete. Tako tkiva gradijo toleranco in moč, namesto da bi dodatno oslabela.

Naj se bolečine v kolenu ne pojavljajo več!

Bolečina v kolenu pri hoji po stopnicah je lahko prvi resnejši znak, da vaše telo potrebuje več gibanja in usmerjene vadbe. Najpogostejši krivci za pojav bolečin so patelofemoralni bolečinski sindrom, osteoartritis, patelarna tendinopatija in poškodbe meniskusa.

V vseh omenjenih primerih je osnova ciljno usmerjena vadba, prilagojena posamezniku. V kliniki Medicofit izvajajo strukturiran, merljiv in celosten pristop, ki pacientu omogoča, da spet samozavestno premaguje stopnice brez bolečine.