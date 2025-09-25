Prodaja novih avtomobilov v Evropi stagnira, na trgu pa je jasen trend v smeri delne in tudi polne elektrifikacije. Hibridi pri tretjini trga, priključni baterijski avtomobili pri 27 odstotkih.

V prvih osmih mesecih so v Evropi registrirali 8,6 milijona novih osebnih avtomobilov, kar je malenkost več (0,4 %) kot v enakem obdobju lanskega leta. V državah Evropske unije (EU) so registracije celo upadle (-0,1 %).

Med registriranimi osebnimi avtomobili je jasen trend v smer delne ali polne elektrifikacije pogonov. Vodilno mesto držijo hibridni pogoni, kjer pa Združenje evropskih proizvajalcev (ACEA) ne loči med blagimi in polnimi hibridi. Tako so ti skupno pri 34 odstotkih trga, skladno s ponudbo novih avtomobilov pa pada delež bencinskih in dizelskih motorjev brez vsakršne elektrifikacije. Bencinski in dizelski motorji skupno ne dosegajo več niti 40 odstotkov trga.

tržni delež v 2025 prodaja 2025/2024 sprememba tržnega deleža hibridi 34, 7 % + 16,4 % + 4,4 % bencin 27,6 % - 19,7 % - 7,2 % električni 17,7 % + 24,8 % + 3,6 % priključni hibridi 9 % + 27,2 % + 1,9 % dizel 8,3 % - 25,7 % - 2,8 % ostalo 2,7 % + 3,1 % - 0,1 %

vir: ACEA

Delež električnih avtomobilov se je v Evropi v prvih osmih mesecih približal 18 odstotkom (17,4 %). Letos je opazna rast električnih vozil na največjih trgih - v Nemčiji je letos njihova prodaja narasla za skoraj 40 odstotkov (39,2 %). Zgolj v EU je delež električnih vozil nekaj manjši (15,8 %), ker podatki ne vključujejo držav kot so Velika Britanija, Švica in Norveška.

Skupni tržni delež priključnih avtomobilov je v Evropi pri skoraj 27 odstotkih (26,7 %), lani je v enakem obdobju znašal 21 odstotkov.