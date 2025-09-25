Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Četrtek,
25. 9. 2025,
6.24

Osveženo pred

40 minut

mercedes VLE Jörg Burzer Thomas Shaeffer Mercedes-Benz

Četrtek, 25. 9. 2025, 6.24

40 minut

Mercedes-Benz VLE

Mercedes potrdil novega tehničnega direktorja, kmalu na ceste še ena novost #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Mercedes VLE | Foto Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Vodenje tehničnega oddeka pri Mercedesu bo po odhodu Thomasa Schäferja prevzel Jörg Burzer. Prihodnje leto na cestah tudi nov Mercedesov potniški kombi VLE.

Jörg Burzer | Foto: Mercedes-Benz Jörg Burzer Foto: Mercedes-Benz Kot smo pred dnevi že napovedali, se končuje 35-letno obdobje Thomasa Schäferja pri Mercedes-Benzu. Dolgoletni inženir, ki je nazadnje vodil njihov tehnični oddelek in je nadzoroval tudi razvoj najnovejših platform, bo dopolnil 60 let. Ker pri tej starosti pri Mercedesu ne more dobiti večletne pogodbe, so se odločili za razhod. 

Schäferja bo zamenjal Jörg Burzer, ki je do zdaj vodil področje proizvodnje in dobaviteljskih verig. Na njegovo mesto ob menedžerskih rošadah v Stuttgartu prihaja Michael Schiebe, do zdaj vodja športnega oddelka AMG. Pri Mercedesu še niso razkrili, kdo bo na tem mestu nasledil Schiebeja. 

Nove platforme in novi modeli

Burzer bo nadaljeval Schäferjevo delo pri implementaciji novih platform. Prvi konkretni avtomobili so CLA, prav tako tudi GLC. Pri Mercedesu med drugim razvijajo naslednika razreda A, ki se v zdajšnji obliki poslavlja leta 2028.

Med novostmi bo tudi prestižni kombi VLE, ki ga bodo izdelovali v tovarni v španski Vitoriji. Tam so že izdelali predserijskega vozila, ki bodo nastala na povsem novi platformi za potniške kombije oziroma enoprostorce. Vozilo VLE bodo uradno razkrili v prvi polovici prihodnjega leta.

mercedes VLE Jörg Burzer Thomas Shaeffer Mercedes-Benz
