Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Četrtek,
18. 9. 2025,
7.03

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
mercedes GLC Mercedes-Benz

Četrtek, 18. 9. 2025, 7.03

6 minut

Mercedes CLA EQ in GLC EQ

Ne zdi se veliko, a številni bodo veseli: Mercedes vrnil dve stikali #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Mercedes GLC | Foto Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Notranjost mercedesa GLC kaže na vrnitev nekaterih klasičnih stikal, ki bodo nameščena predvsem na volanskem obroču.

Mercedes CLA
Avtomoto Mercedes pod 40 tisočaki? Projekt desetletja, prvi od novih že v Sloveniji. #foto

Realnost novodobnih Mercedesovih avtomobilov (rešitev sicer ni serijska) je velik zaslon na dotik, ki se razprostira prek celotne širine avtomobila. Skrajno desni del je namenjen le sovozniku. Tak zaslon smo spoznali v novem CLA, podobnega je dobil tudi novi električni GLC. 

Mercedes GLC | Foto: Mercedes-Benz Foto: Mercedes-Benz Vrtljivo stikalo za glasnost zvočnikov

Tak zaslon iz avtomobila umika precej klasičnih stikal, toda CLA in GLC sta jih nekaj dobila nazaj. Ti so na voljo na volanskem obroču. Ta ima na desni strani lahko vrtljivo stikalo za nastavitev glasnosti zvočnikov, na levi strani pa je fizično stikalo za nastavljanje določenih vrednosti v vmesniku. Na spodnji strani volanskega obroča so še naprej stikala, ki so občutljiva na dotik. 

Med obema sprednjima sedežema ima klasično stikalo za nastavitev glasnosti pri roki tudi sovoznik, klimatska naprava pa se še naprej upravlja s pritiskom na zaslon oziroma z glasovnimi ukazi.

Mercedes GLC | Foto: Mercedes-Benz Foto: Mercedes-Benz

mercedes GLC Mercedes-Benz
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.