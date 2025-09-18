Ne zdi se veliko, a številni bodo veseli: Mercedes vrnil dve stikali #foto

Notranjost mercedesa GLC kaže na vrnitev nekaterih klasičnih stikal, ki bodo nameščena predvsem na volanskem obroču.

Realnost novodobnih Mercedesovih avtomobilov (rešitev sicer ni serijska) je velik zaslon na dotik, ki se razprostira prek celotne širine avtomobila. Skrajno desni del je namenjen le sovozniku. Tak zaslon smo spoznali v novem CLA, podobnega je dobil tudi novi električni GLC.

Foto: Mercedes-Benz

Tak zaslon iz avtomobila umika precej klasičnih stikal, toda CLA in GLC sta jih nekaj dobila nazaj. Ti so na voljo na volanskem obroču. Ta ima na desni strani lahko vrtljivo stikalo za nastavitev glasnosti zvočnikov, na levi strani pa je fizično stikalo za nastavljanje določenih vrednosti v vmesniku. Na spodnji strani volanskega obroča so še naprej stikala, ki so občutljiva na dotik.

Med obema sprednjima sedežema ima klasično stikalo za nastavitev glasnosti pri roki tudi sovoznik, klimatska naprava pa se še naprej upravlja s pritiskom na zaslon oziroma z glasovnimi ukazi.

Foto: Mercedes-Benz