Mercedes pod 40 tisočaki? Projekt “desetletja”, prvi od novih že v Sloveniji. #foto

Novi mercedes CLA v Slovenijo najprej električni, jeseni še hibrid - ta pa ni nujno, da bo sploh cenejši.

Foto: Gregor Pavšič "Najpomembnejši projekt desetletja," so pri Mercedes-Benzu označili platformo MMA, s katere kot prvi prihaja novi CLA – in ta avtomobil je zdaj prispel v Slovenijo. Približno tretjina prodanih bo električnih, ta model pa po prvih napovedih skriva velik potencial in celo realno ceno pod 40 tisočaki.

Novega mercedesa CLA smo pred meseci že podrobno spoznali na svetovni premieri avtomobila v Rimu. Zato ponovimo: gre za prvi kompaktni mercedes z nove platforme, ki je usmerjena v Mercedesovo prihodnost in kjer prostora za neuspeh praktično ni. Platforma je v osnovi 800-voltna električna, a ker jim je uspelo tudi hibridni motor narediti dovolj kompakten, ga bodo v ta avtomobil prav tako vgrajevali. Dizelskih motorjev CLA ne pozna.

Sprva na cestah z električnim pogonom in največjo baterijo. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

CLA oblikovno ostaja zvest svojim nekdanjim linijam, v primerjavi s prehodnikom pa je 3,5 centimetra daljši, dva centimetra in pol širši in ima tudi kar občutno, 6,1 centimetra, daljšo medosno razdaljo. Navzven izstopajo osvetljena maska motorja in oblike zvezdic v žarometih in zadnjih lučeh, v notranjosti pa predvsem velik zaslon na dotik. Skrajno desni del je namenjen le sovozniku, aktivirajo pa ga ob doplačilu.

CLA je dokaj nišni model, zato so temu primerni tudi prodajni načrti. Zanimiv pa je pogled v ponudbo CLA, ki se bo morda v prihodnje preselila tudi na druge avtomobile z nove platforme.

Foto: Gregor Pavšič

Najbolj pade v oči različica CLA 200, ki v Slovenijo prihaja oktobra. Ta bo imela manjšo baterijo neto kapacitete 55 kilovatnih ur (kWh), to pa bodo baterije tipa LFP. Tak avtomobil bo imel resda akcijsko ceno tik pod mejo 45 tisoč evrov, kar omogoča še pridobivanje subvencije v višini 6.500 evrov. Tak mercedes, ki naj bi imel vse nujne elemente udobja in povezljivosti, bo torej kupca realno stal pod 40 tisoč evrov.

Zanimivo bo videti odziv trga, ali bodo tako nizke cene zanimive za kupce mercedesov ali bi tak CLA lahko pomenil prvi Mercedesov električni model z občutnejšo prodajo. Za zdaj so prodali še največ modelov EQA.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Posebnost CLA je tudi dodatni 101-litrski prtljažnik spredaj, ki dopolnjuje zadnjega s prostornino 405 litrov. Foto: Gregor Pavšič

Potencial takega modela dvigajo obljube in prvi vtisi s ceste Mercedesovega osebja, kjer naj bi se povprečna poraba gibala med 14 in 15 kilovatnimi urami na sto kilometrov. To bi bil odličen podatek in to kljub aerodinamični odličnosti, ki jo že pregovorno premore CLA. Tudi pri manjši bateriji to pomeni realen doseg vsaj okrog 350 kilometrov.

Sprva bo CLA sicer na voljo s precej večjo baterijo, 85 kilovatnih ur, kjer je tudi pogon zmogljivejši. Ob omenjeni porabi niso izključeni niti dosegi prek 600 ali 700 kilometrov. Na voljo bosta različici CLA 250+ (200 kW) in 350 4MATIC (260 kW). Cena za prvega se začne pri slabih 56 tisoč, za drugega pa pri 60.400 evrih. V nekaj mesecih bodo v CLA vgradili še baterijo z dobrimi 70 kilovatnimi urami, ki bo v primerjavi z največjo baterijo še nekoliko znižala ceno.

Kompatibilen je z 800-voltnimi polnilnicami. Foto: Gregor Pavšič

Vsekakor bomo o realnem dosegu lažje pisali po našem prvem testu novega avtomobila. Takrat bo zanimivo preizkusiti tudi moč hitrega polnjenja (DC), kjer konična moč znaša 320 kilovatov. Omeniti velja, da vsaj do vozil z letnico 2026 CLA ne bo omogočal hitrega polnjenja na starejših 400-voltnih hitrih polnilnicah (moč 50 oziroma 100 kW), ki pa so v celotni polnilni infrastrukturi (večina polni doma, preostalo pa na 800-voltnih ultra zmogljivih polnilnicah) tudi vse manj pomembne.

Bo električni celo cenejši od hibrida?

Po oceni trgovcev bo približno tretjina kupcev izbrala električnega, preostali pa pozneje hibridnega mercedesa. Ta bo v Slovenijo predvidoma prispel proti koncu leta. Cena zanj še ni znana, morda pa bo celo dražji od omenjenega električnega CLA s ceno pod 40 tisočaki. Prednost hibrida bo v zalogi, saj za električnega vsaj za zdaj v Sloveniji ne načrtujejo zaloge. V tovarni bodo naročali električnega CLA za znanega kupca, rok dobave pa bo znašal tri mesece.

Moč 48-voltnih hibridnih pogonov, kjer bo osnova nov bencinski štirivaljni motor (razvoj Mercedesa, proizvodnja na Kitajskem), bo od sto do 170 kilovatov. Za hrambo energije pri hibridu skrbi baterija s kapaciteto 1,3 kilovatne ure.

