Mercedes bo leta 2028 predvidoma na ceste poslal naslednika razreda A, poganjali ga bodo tako električni kot klasični bencinsko-hibridni pogoni.

V zadnjih letih se je Mercedes usmeril proti strategiji, ki je dala prednost prodaji dražjih avtomobilov z višjim donosom in se zato ni toliko osredotočala zgolj na prodajne številke. Toda ob padcu globalne prodaje (šest odstotkov v prvem polletju 2025) so si v Stuttgartu očitno že premislili in bodo izdelali nov avtomobil.

Najcenejši mercedes bo imel tako električni kot tudi hibridni pogon

Ta bo posredni naslednik trenutnega razreda A, ki se bo poslovil do leta 2028, nastal pa bo na novi platformi MMA. Po modelih CLA, CLA shooting brake, GLA in GLB še peti model s te nove platforme, je poročal britanski Autocar.

Platforma MMA je sicer namenjena predvsem električnim pogonom, a kot smo to videli že pri novem CLA, omogoča tudi uporabo kompaktnih hibridnih pogonov.

Pri Mercedesu bodo tako dobili svoj nov najmanjši model, ki bo predvidoma kombilimuzina - s tem bodo imeli pravi odgovor na novi audi A3, BMW serijo 1 in tudi na novega volkswagna ID.golf. Dimenzijsko bo avtomobil podoben tretji generaciji GLA, ki jo na cestah pričakujemo prihodnje leto.

