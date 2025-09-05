BMW razkriva novi model iX3, prvi serijski avtomobil s platforme "neue klasse". Avtomobil tehnično in uporabniško napoveduje velik preskok.

BMW je izkoristil zadnje dneve in v Münchnu še pred začetkom sejma IAA razkril novi model iX3. Ta prinaša tako oblikovno kot tehnično povsem nov začetek za bavarsko avtomobilsko znamko. To je serijski model z nove platforme oziroma skupka različnih tehnologij in rešitev, ki jih je BMW združil pod oznako "neue klasse".

"Neue klasse" ni le električna platforma. To je skupek tehnologij, ki bodo namenjene širokemu naboru pogonov. BMW je navsezadnje tisti, ki še vedno razvija tudi pogon na osnovi vodika.

Foto: BMW

Poslavljajo se velike ledvičke

Kot je razvidno iz iX3, so se odpovedali v zadnjih letih vse večjim ledvičkam. Sprednji del spominja na preteklost in prvo generacijo "neue klasse". Ta BMW oblikovno ne želi več razdirati, temveč ugajati tako obstoječim kot novim kupcem. Oblikovno bo iX3 vplival vsaj na 30 prihodnjih modelov BMW. Platformo "neue klasse" so pri BMW razvijali štiri leta in vanjo vložili 17 milijard evrov.

Novi iX3 je dolg 4,78 metra, širok je 1,89 metra in visok 1,63 metra. Tako je primerljiv s porsche macanom in audijem Q6 e-tron, bržkone tudi z novim mercedesom GLC – tudi tega bodo razkrili še ta konec tedna.

Zaradi 800-voltne platforme velik napredek

Platforma je 800-voltna, zato pri BMW obljubljajo 20 odstotkov večjo energijsko učinkovitost, 30 odstotkov večji doseg in prav tako 30 odstotkov višjo moč polnjenja. Stroške proizvodnje in baterij jim je uspelo znižati za 50 odstotkov.

Športni terenec iX3 bo sprva na voljo v različici 50 xDrive. Ta prinaša dvojni elektromotor, štirikolesni pogon in baterijo kapacitete 108 kilovatnih ur (kWh). Baterija je tipa NMC, odlikujejo pa jo cilindrične celice – to zagotavlja 20 odstotkov večjo energijsko gostoto in s tem boljši izkoristek celotnega paketa. Po WLTP ima ta športni terenec doseg kar do 500 XX kilometrov, kar je visoka številka za električno vozilo z dvema elektromotorjema (sistemska moč 345 kilovatov). Naknadno bo iX3 na voljo tudi z enim motorjem (pogon zadaj), kar bo doseg še izboljšalo.

Moč hitrega polnjenja bo do 400 kilovatov, pri izmeničnem toku AC pa bo mogoče dokupiti tudi 22-kilovatni polnilec.

V notranjosti nov digitalni panoramski pas iDrive

Glavna novost v notranjosti je prva uporaba panoramskega zaslona iDrive, ki se kot ozek digitalni pas razteza prek celotne širine vozila med sprednjima stebričkoma. Osrednji zaslon je velik 17,9 palca.

Prostornina prtljažnika znaša 520 litrov, kar je mogoče povečati do 1.750 litrov.

BMW bo iX3 izdeloval v tovarni v madžarskem Debrecenu. Proizvodnja se začne letos jeseni, prihod na trg pa pričakujejo spomladi prihodnje leto.

Foto: BMW Foto: BMW Foto: BMW Foto: BMW Foto: BMW