"To je projekt stoletja." BMW pred našimi očmi razkril podrobnosti. #foto

Obiskali smo tovarno BMW v Landshutu pri Münchnu, kjer so Bavarci razkrili nove podrobnosti svoje nove platforme vozil neue klasse. Več o obisku tovarne in zanimivih prizorih, vezanih tudi na slovenske dobavitelje, sledi v jutrišnji reportaži, tokrat pa več informacij o avtomobilskem delu, ki za BMW predstavlja skupek izjemno pomembnih novosti za ohranjanje konkurenčnosti v prihodnjem desetletju.

Elektromotorji so zares kompaktni. Na fotografiji je sprednji, ki tehta le nekaj več kot 70 kilogramov. Foto: Gregor Pavšič

Najprej je treba razčistiti, kaj neue klasse sploh je. To ni platforma za električne BMW, temveč skupek tehnoloških novosti, ki jih bodo uporabili v naslednji generaciji vseh svojih vozil. Razpon modelov glede na velikost še ni povsem jasen, a za zdaj so to vozila, ki bi segala od trenutne serije 3 do 5 – vključno s športnimi terenci, seveda.

Med temi bodo tudi električni BMW, za katere je danes informacij in novosti pričakovano največ, toda te novosti bodo tudi del novih vozil s klasičnimi motorji na notranje izgorevanje in morda v prihodnje tudi s pogonom na vodikove gorivne celice.

BMW je imel med svojimi novimi avtomobili že predlani 15-odstotni delež, do leta 2030 se bo ta povečal do 50 odstotkov, trenutno ocenjuje uprava v Münchnu.

BMW v madžarskem Debrecenu izdeluje predserijske avtomobile. Foto: BMW BMW je na evropskem trgu zanesljivo najuspešnejša premijska avtomobilska znamka in tretja skupno, takoj za Volkswagnom in Toyoto.

"Neue klasse je za nas projekt stoletja," je v Landshutu povedal Joachim Post, član uprave BMW. Avtomobilska industrija stoji na mnogo prelomnicah, jasna tehnološka smer na vseh področjih pa je pomembnejša kot kadarkoli. To niso le ustrezni pogoni, temveč tudi ustrezna stroškovna konkurenčnost, izzivi pri dobaviteljih in podobno.

Primer baterije nove šeste generacije (levo) in stare pete generacije (desno). Foto: Gregor Pavšič

Kakšne so novosti?

Glede novosti pri naslednjih klasičnih BMW za zdaj pravih informacij še ni, tudi v Landshutu je bil v ospredju električni del novosti. Pri teh bo BMW naredil velik preskok naprej.

To je šesta generacija električnih pogonov (trenutni modeli so izdelani na peti generaciji), ki bo prvič ponujala izključno 800-voltno platformo.

Kapacitete baterij še niso razkrili, glavna novost pa bo uporaba cilindričnih celic in ne več modularnih paketov. To bo izboljšalo modularno prilagodljivost in tudi kompaktnost celotnega baterijskega dela, ki bo zdaj sestavni del šasije.

Posamezna celica bo imela premer 46 milimetrov, na voljo pa bosta dve višini - 95 in 120 milimetrov.

Pri BMW še ne razkrivajo moči polnjenja. Toda če bo moč polnjenja večja za 30 odstotkov, pri čemer to primerjajo s trenutnim i4, lahko pri neue klasse pričakujemo moč polnjenja več kot 250 kilovatov.

BMW obljublja 30 odstotkov višjo moč polnjenja oziroma hitrost polnjenja in 30 odstotkov višji doseg.

V idealnih pogojih bo mogoče v 10 minutah polnjenja pridobiti dodatnih 300 kilometrov dosega.

Izgube energije bodo zmanjšali za 40 odstotkov, proizvodne stroške za 20 odstotkov, maso elektromotorjev pa za deset odstotkov.

Baterije v šesti generaciji bodo imele 20 odstotkov večjo energetsko gostoto kot do zdaj.

BMW veliko stavi na lasten razvoj enote za nadzor baterije, ki je pravo srce modernega električnega avtomobila.

BMW bo pri električnih modelih neue klasse najprej ponudil možnost enega ali dveh elektromotorjev, v prihodnje pa bodo najzmogljivejše modele poganjali tudi trije ali štirje elektromotorji.

Sprednji motor bo asihronski, zadaj pa sihronski elektromotor.

Sprednji elektromotor bo imel moč od 120 do 180 kilovatov, zadnji pa od 200 do 300 kilovatov.

Prvi serijski poleti iz Debrecena

Veliko podrobnosti neue klasse (kapacitete baterij, moč polnjenja, novosti za modele s klasičnimi motorji) za zdaj pri BMW še niso razkrili.

BMW bo serijsko proizvodnjo sestavnih delov v Landshutu začel letos avgusta, ko se bo začela tudi proizvodnja elektromotorjev v avstrijski tovarni Steyr. Avtomobile neue klasse bodo najprej izdelovali v madžarskem Debrecenu. Glede na že razkrite koncepte lahko najprej pričakujemo limuzino in športnega terenca, ki sta dimenzijsko podobna obstoječi seriji 3 in modelu X3.

Nova platforma bo omogočila vgradnjo tudi treh ali štirih eletromotorjev in tako vozilo pri BMW že testirajo. Foto: BMW

Športni terenec "neue klasse" med prvimi testiranji. To bo avtomobil velikosti trenutnega X3. Foto: BMW