Foto: Mercedes-Benz Nekaj dni po BMW, ki je v Munchnu konec prejšnjega tedna razkril nov iX3 in z njim začel lansiranje modelov z nove platforme “neue klasse”, je športni terenec istega segmenta na Bavarskem razkril še Mercedes. To je novi GLC EQ, električni avtomobil, ki nadomešča nekdanji model EQC. To ni zamenjava za obstoječi GLC, najbolje prodajani Mercedesov avtomobil - oba nastajata na povsem različnih platformah in bosta za zdaj na trgu nastopala še vzporedno.

Precej prostornejši od klasičnega GLC, za doplačilo v notranjost skoraj meter širok zaslon

GLC EQ prihaja z 800-voltne platforme MB.EA, ima tudi zadnji Mercedesov operacijski sistem MB.OS in še nekaj novosti. Med te sodi zanimiv koncept maske sprednjega dela, ki je lahko osvetljena, v notranjosti pa izstopa predvsem doplačljiv 99 centimetrov širok zaslon. Ta je usmerjen predvsem za laskanje kitajskih kupcev, kar so pri Mercedesu izpostavili že ob premieri novega CLA s podobnim zaslonom. Opazen je tudi spremenjen zadek, ki ma med lučema črn pas.

GLC EQ je dolg podobno kot klasično gnani GLC, v primerjavi z njim pa ima osem centimetrov daljšo medosno razdaljo - ta tako znaša 2,97 metra. V primerjavi s klasičnim GLC ima tako novi električni EQ več prostora v notranjosti, 570-litrski prtljažnik (prostornino se lahko poveča do 1.740 litrov) in tudi dodatni 128-litrski prtljažnik v sprednjem delu avtomobila.

Avtomobil je dolg 4,84 metra, širok je 1,91 metra, medosna razdalja meri 2,97 metra.

Foto: Mercedes-Benz Foto: Mercedes-Benz

Visoka moč polnjenja

GLC bo na voljo s petimi različnimi pogoni, sprva pa na ceste prihaja v svoji najzmogljivejši različici GLC 400 4matic - ta ima sistemsko moč 360 kilovatov. Kapaciteta baterije v tem modelu bo 94 kilovatnih ur (kWh). Zaradi 800-voltne platforme bo moč polnjenja lahko segala do 330 kilovatov, na klasičnih polnilnicah AC pa 11 ali doplačljivo tudi 22 kilovatov.

Podobno kot pri CLA je tudi ta športni terenec namenjen polnjenju na novejših 800-voltnih hitrih polnilnicah, za starejše 400-voltne (na primer tudi v Sloveniji še pogoste 50-kilovatne hitre polnilnice DC) pa bo treba imeti adapter. Mercedes ga bo nudil v izbranih državah.

Najvišja hitrost pri GLC 400 bo 210 kilometrov na uro, pospešek do “stotice” pa 4,3 sekunde. Poraba po WLTP je od slabih 14,9 do 18,8 kWh na sto kilometrov.

Zračno vzmetenje, štirikolesno krmiljenje ...

Med doplačili bo zračno vzmetenje, prav tako štirikolesno krmiljenje. Del avtomobila bo tudi deset kamer, pet radarskih in dvanajst ultrazvočnih senzorjev. Pri Mercedesu obljubljajo tudi možnost rezervacije polnilnic (za zdaj le izbrane v Nemčiji in ZDA), pa tudi sistem za “transparenten” pogled skozi sprednji del vozila (prek kamer, primerno za terensko vožnjo) in zmogljivost vleke do 2,4 tone.

GLC EQ bodo izdelovali v tovarni v Bremnu, dodatno pa tudi na Madžarskem in Kitajskem.

Foto: Mercedes-Benz Foto: Mercedes-Benz Foto: Mercedes-Benz Foto: Mercedes-Benz