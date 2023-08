Posledice poplav za gospodarstvo ogromne. Kaj bo storil pristojni minister?

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han se bo danes sestal s predstavniki gospodarstva, s katerimi želi oceniti stanje in ukrepanje ob poplavah. V gospodarstvu so že opozorili, da bodo posledice poplav za gospodarstvo ogromne, nekatera podjetja pa še več tednov ne bodo mogla zagnati proizvodnje.

Kot so na ministrstvu poudarili v petek, ko je minister sklical sestanek, posledice poplav budno spremljajo. Slovensko gospodarstvo je že enotno ponudilo svojo pomoč na prizadetih območjih, so zapisali.

Ker je obsežne težave po njihovih navedbah pričakovati tudi v gospodarstvu, je Han sklical operativni sestanek z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS), Trgovinsko zbornico Slovenije, Turistično gostinsko zbornico Slovenije, Civilno zaščito RS in pristojnimi ministrstvi.

Nekatera podjetja še več tednov ne bodo mogla zagnati proizvodnje

Na GZS so v petek opozorili, da bodo posledice poplav za gospodarstvo ogromne. Nekatera podjetja so po njihovih navedbah utrpela večmilijonsko škodo in ponekod še več tednov ne bodo mogla zagnati proizvodnje. Državo so med drugim pozvali k pomoči v obliki subvencioniranja čakanja na delo za podjetja, ki bodo morala za dlje časa ustaviti proizvodnjo. Prav tako marsikje delavci ne bodo mogli priti na delo zaradi še vedno neprevoznih cestnih povezav.

Prizadeta podjetja po njihovih navedbah v tem trenutku potrebujejo predvsem pomoč gradbenih strojev pri odstranjevanju posledic poplav, v nadaljevanju pa bodo potrebovala tudi pomoč pri popravilu električnih napeljav in strojev ter pri sušenju skladišč, proizvodnih in pisarniških prostorov.

Sklenili so ustaviti vse nenujne investicije

Minister za delo Luka Mesec je ob tem napovedal, da bo ministrstvo objavilo več informacij o možnostih, ki jih imajo tako delavci kot delodajalci. Med njimi so instituti višje sile, čakanja na domu ali dela na domu.

Zaradi poplav je močno poškodovana tudi prometna infrastruktura. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je že v nedeljo sklicala krizni sestanek Darsa, SŽ - Infrastrukture, DRI in direkcije za infrastrukturo. Med drugim so sklenili ustaviti vse nenujne investicije, da bo gradbena operativa na voljo za sanacijo škode. Danes bo ministrica sklicala še sestanek z vsemi koncesionarji in preostalimi večjimi gradbenimi podjetji glede prioritetne obravnave sanacije škode po neurju.